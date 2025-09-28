“Rapid a câștigat trei puncte cu ajutorul arbitrilor, care trebuie să-și plătească datoriile!” Reacție clară după meciul cu Petrolul, chiar din tabăra giuleștenilor

Rapid a învins cu 1-0 în Primvs Derby, prin golul lui Alexandru Pașcanu, care a reluat în plasă o minge respinsă de Bălbărău, la lovitura liberă executată de Koljic

Marian Iancu e de părere că arbitrii au început să-și plătească datoriile

Ploieștenii au contestat justețea decizie arbitrului Marcel Bîrsan. Critic la adresa Rapidului a fost și Marian Iancu, care așa cum obișnuiește în ultima perioadă, a reacționat pe facebook. Fostul finanțator de la Poli Timișoara crede că giuleștenii au beneficiat de ajutorul arbitrilor.

“Rapid joacă prost contra unui reziduu Petrolier de toată jena și câștigă trei puncte cu ajutorul arbitrilor, care, în mod firesc, trebuiau să înceapă să-și achite “datoriile” față de alb-vișinii, acumulate în etapele astea trecute din actualul campionat.

Sunt multe, fapt pentru care le cer să continue și în meciurile următoare. Firește ca vom calcula și dobânzi la datoriile acumulate. Așa ca mai au de muncă mult fluierașii până să-și achite creditele acumulate”, a scris Iancu.

Neagoe: “Dacă ăla e henț, eu sunt președintele României“

„I-am spus arbitrului ce am văzut, că n-a fost absolut nimic. Dacă inventăm așa faulturi și hențuri că așa vrem noi… Dacă a fost henț acolo, eu sunt președintele României. Nu poți să vii tu să inventezi un henț pe 17 metri, iar apoi să mai dai încă un fault la Roche. Iar la Chică-Roșă, care este fault pe 16 metri, să nu dai.

Ok, nu ne-am creat ocazii, dar nici Rapidul nu a avut nicio ocazie. Să ne spună și nouă când e henț. Chiar dacă nu te atinge pe mână, trebuie să dai henț? Prima dată nici nu îl atinge pe mână, m-am uitat de 10 ori la fază. Din acea fază luăm gol. Nu au avut nicio ocazie, niciun șut pe poartă.

După aceea, ‘Nu, stai, că vă chem la comisie’. Păi cheamă-l pe el la Comisie, când inventează faulturi! Roche se ducea în alunecare, recuperează mingea, tu dai fault. Se vede clar intenție. Nu poți să faci așa. Nu mi-a explicat nimic, ce să-mi explice, nici nu a vrut să stea de vorbă cu mine”, a afirmat tehnicianul, conform Digi Sport.

Papp: “Ce să fac, să-mi tai mâna?”

Fotbalistul implicat în faza respectivă, Paul Papp, a luat și el foc. „Unde să-mi duc mâna? Vorbesc de arbitraj, dar nu se poate așa ceva, unde să-mi duc mâna, să mi-o tai?

Ce să fac cu ea, mi-a sărit dintr-un metru mingea în mână. N-am revăzut faza, dar am simțit. Nu mi-a dat nicio explicație. I-am zis că mă jur că nu mi-a dat în mână, arogant, Doamne! Ne îngrijorează cum merg lucrurile, avem doar 6 puncte în 11 etape.

Probabil domnul Bîrsan a prins o ură pe mine, nu vorbea cu mine în teren, nu-mi zicea nimic. Roche a băgat alunecare, a dat fault. I-a spus lui Grozav că a greșit, la două secunde după ce a fluierat. Cum poți să faci așa ceva?”, a afirmat experimentatul fotbalist după joc.