Rapid a cerut două penalty-uri într-un minut în meciul cu U Cluj! Giuleștenii, campioni la lovituri de pedeapsă neacordate

a fost un nou prilej pentru ca alb-vișiniii să ceară penalty-uri. În acest start de sezon, gruparea de sub Podul Grant a acuzat în mai multe rânduri că nu primește lovituri de pedeapsă. Pe Cluj Arena,

Rapid a cerut două penalty-uri într-un minut cu U Cluj

Deși s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, disputa dintre U Cluj și Rapid a fost una pe contre. Chiar dacă a rămas neînvinsă și după etapa a 9-a, echipa lui Costel Gâlcă a avut motive de nemulțumire.

Alb-vișiniii au cerut două penalty-uri în final de meci. Primul pentru duelul dintre Baroan și Cisse care s-a petrecut în afara suprafeței de pedeapsă. Pe reluări nu se vede cu exactitate dacă fotbalistul gazdelor îl lovește pe atacantul francez. Rapid a cerut însă penalty deoarece stoperul ivorian și-ar fi faultat adversarul pe linia careului.

Faza s-a verificat în și Adrian Vornicu, și s-a acordat doar lovitură liberă pentru Rapid, așa cum a decis în teren „centralul” Florin Andrei.

La faza imediat următoare, Rapid a cerut din nou lovitură de pedeapsă. Giuleștenii l-au acuzat pe Artean că a comis henț, dar nu s-a acordat nimic. Atât Florin Andrei, cât și colegii săi din camera VAR au considerat că mijlocașul lui U Cluj nu a comis ceva neregulamentar. – vezi

După remiza de pe Cluj Arena, Rapid a rămas pe locul 2, cu 19 puncte, cu unul mai puțin decât liderul Universitatea Craiova. De cealaltă parte, „șepcile roșii” au urcat două poziții, până pe 6, și au 13 puncte.

Victor Angelescu: „5 penalty-uri neacordate în 8 etape”

Victor Angelescu, acționar minoritar și președinte la Rapid, a criticat arbitrajul de care clubul său a beneficiat în primele etape. „Eu am spus, le număr (n.r. greșelile de arbitraj). Avem 5 penalty-uri neacordate în 8 etape. Rapid n-a primit niciun penalty de când a început campionatul și sunt deja 5 clare. Nu știu ce sa zic, poate supărăm”, a declarat Victor Angelescu la