Rapid a cerut două penalty-uri într-un minut în meciul cu U Cluj! Giuleștenii, campioni la lovituri de pedeapsă neacordate

Rapid a cerut din nou penalty-uri la un meci de SuperLiga. Giuleștenii au făcut-o de două ori într-un singur minut în remiza albă cu U Cluj
Cristian Măciucă
12.09.2025 | 23:38
Rapid a cerut două penalty-uri într-un minut în meciul cu U Cluj! Giuleștenii sunt campioni la lovituri de pedeapsă neacordate. FOTO: sportpictures.eu

U Cluj – Rapid 0-0 a fost un nou prilej pentru ca alb-vișiniii să ceară penalty-uri. În acest start de sezon, gruparea de sub Podul Grant a acuzat în mai multe rânduri că nu primește lovituri de pedeapsă. Pe Cluj Arena, echipa lui Gâlcă a vrut 11 metri de două ori într-un minut. 

Rapid a cerut două penalty-uri într-un minut cu U Cluj

Deși s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, disputa dintre U Cluj și Rapid a fost una pe contre. Chiar dacă a rămas neînvinsă și după etapa a 9-a, echipa lui Costel Gâlcă a avut motive de nemulțumire.

Alb-vișiniii au cerut două penalty-uri în final de meci. Primul pentru duelul dintre Baroan și Cisse care s-a petrecut în afara suprafeței de pedeapsă. Pe reluări nu se vede cu exactitate dacă fotbalistul gazdelor îl lovește pe atacantul francez. Rapid a cerut însă penalty deoarece stoperul ivorian și-ar fi faultat adversarul pe linia careului.

Rapid cere penalty la duelul dintre Cisse și Baroan. FOTO: Captură Digi Sport

Faza s-a verificat în camera VAR, acolo unde s-au aflat Sorin Costreie și Adrian Vornicu, și s-a acordat doar lovitură liberă pentru Rapid, așa cum a decis în teren „centralul” Florin Andrei.

La faza imediat următoare, Rapid a cerut din nou lovitură de pedeapsă. Giuleștenii l-au acuzat pe Artean că a comis henț, dar nu s-a acordat nimic. Atât Florin Andrei, cât și colegii săi din camera VAR au considerat că mijlocașul lui U Cluj nu a comis ceva neregulamentar. – vezi VIDEO

După remiza de pe Cluj Arena, Rapid a rămas pe locul 2, cu 19 puncte, cu unul mai puțin decât liderul Universitatea Craiova. De cealaltă parte, „șepcile roșii” au urcat două poziții, până pe 6, și au 13 puncte.

Victor Angelescu: „5 penalty-uri neacordate în 8 etape”

Victor Angelescu, acționar minoritar și președinte la Rapid, a criticat arbitrajul de care clubul său a beneficiat în primele etape. „Eu am spus, le număr (n.r. greșelile de arbitraj). Avem 5 penalty-uri neacordate în 8 etape. Rapid n-a primit niciun penalty de când a început campionatul și sunt deja 5 clare. Nu știu ce sa zic, poate supărăm”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

Pot să-i transmit că deși Rapidul n-a pierdut niciun meci, eu sunt foarte nemulțumit de arbitraj, deci nu e nemulțumire doar atunci când pierzi. La niciuna dintre acele 5 faze nu s-a dus nimeni la VAR. Să se uite Răzvan Burleanu la acel henț din meciul cu Oțelul care ne-a privat de două puncte. Eram la egalitate cu Craiova acum” – Victor Angelescu

Cristian Măciucă
