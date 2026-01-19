Rapid a dat lovitura iernii în SuperLiga cu Olimpiu Moruțan: „Poate deveni cel mai bun jucător din campionatul României”

ADVERTISEMENT

Un jucător de mare valoare, cu un potențial încă semnificativ, Olimpiu Moruțan va juca în următoarele luni pentru Rapid București. Invitații lui Horia Ivanovici de la FANATIK SUPERLIGA spun că acest transfer este unul de o importanță uriașă pentru clubul din Giulești.

Adrian Ilie laudă aducerea lui Moruțan la Rapid: „De mult timp nu s-a mai transferat în campionatul nostru un jucător așa de talentat”

Ediția de luni de luni de la FANATIK SUPERLIGA a început cu subiectul momentului în fotbalul românesc. E vorba de revenirea „acasă” a lui Olimpiu Moruțan, un mijlocaș care încă are multe de spus în fotbalul mare.

Invitații lui Horia Ivanovici, Adrian Ilie, legendarul vârf din „Generația de Aur”, și Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu la FRF, au întors pe toate fețele . În opinia fostului atacant al naționalei, fotbalul intern nu a mai adus de foarte mult timp un jucător atât de talentat precum Moruțan.

„Am impresia că, vorbind de transferurile din iarnă, cred că de mult timp nu s-a mai transferat în campionatul nostru, chiar dacă este român, un jucător așa de talentat. De mult timp. De multă vreme nu s-a mai transferat un jucător înapoi. Atât de talentat și cu atâtea calități”, a spus „Cobra” Ilie.

Andrei Vochin, după ce Rapid a dat lovitura iernii prin transferul lui Moruțan: „Poate deveni cel mai bun jucător din campionatul României”

Horia Ivanovici și invitații săi au vorbit și despre importanța lui Moruțan pentru echipa națională. Andrei Vochin a scos în evidență faptul că jucătorul era o soluție și înainte de accidentarea sa gravă.

„Înainte de accidentare el era o soluție și nu că era o soluție, era un jucător extrem de important. Fie că juca titular, fie că intra de pe bancă. Adică sunt foarte multe meciuri în care intrarea de pe bancă a lui Moruțan, cum a fost meciul cu Elveția, a schimbat ceva în jocul respectiv. Meciul cu Elveția, de exemplu, a fost unul dintre ele.

El, dacă revine la forma de dinainte de accidentare, poate fi cel mai bun jucător din campionatul României. Dacă revine la forma de dinainte de accidentare. La momentul acesta, ce jucători avem în momentul ăsta în campionatul României...”, a spus oficialul FRF.

pe teren, același Vochin punctează faptul că, după înregimentarea mijlocașului de 25 de ani, Costel Gâlcă va avea două „guri de tun”: Dobre și Moruțan.

„Din punctul meu de vedere aș semnala încă ceva important la Rapid. Uite, din nou, Dobre le-a rezolvat meciul cu Metaloglobus (n.r. scor 1-0). Dobre este golgheterul echipei, are 12 goluri, este golgheterul campionatului în momentul ăsta. Doar că, având un singur jucător care-ți creează probleme, Rapid devine o echipă, sau până acum era o echipă destul de ușor de blocat.

Adică dacă reușeai să blochezi flancul ăla drept, acolo cu Dobre, din părțile celelalte ale terenului când și când mai venea pericol de la Petrila, dar cam atât. E, cu un jucător ca Moruțan, deja sunt două guri de tun”, a mai explicat Vochin.