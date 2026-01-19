Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Rapid a dat lovitura iernii în SuperLiga cu Olimpiu Moruțan: „Poate deveni cel mai bun jucător din campionatul României”

Experții de la FANATIK SUPERLIGA sunt de părere că Rapid a dat o uriașă lovitură prin transferul lui Moruțan. Adi Ilie spune că de foarte mult timp un jucător atât de talentat nu a ajuns în campionatul nostru.
Adrian Baciu
19.01.2026 | 17:00
Rapid a dat lovitura iernii in SuperLiga cu Olimpiu Morutan Poate deveni cel mai bun jucator din campionatul Romaniei
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Ilie și Andrei Vochin s-au pus de acord: Rapid a dat lovitura iernii în SuperLiga cu transferul lui Moruțan. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Un jucător de mare valoare, cu un potențial încă semnificativ, Olimpiu Moruțan va juca în următoarele luni pentru Rapid București. Invitații lui Horia Ivanovici de la FANATIK SUPERLIGA spun că acest transfer este unul de o importanță uriașă pentru clubul din Giulești.

Adrian Ilie laudă aducerea lui Moruțan la Rapid: „De mult timp nu s-a mai transferat în campionatul nostru un jucător așa de talentat”

Ediția de luni de luni de la FANATIK SUPERLIGA a început cu subiectul momentului în fotbalul românesc. E vorba de revenirea „acasă” a lui Olimpiu Moruțan, un mijlocaș care încă are multe de spus în fotbalul mare.

ADVERTISEMENT

Invitații lui Horia Ivanovici, Adrian Ilie, legendarul vârf din „Generația de Aur”, și Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu la FRF, au întors pe toate fețele transferul realizat de Dan Șucu. În opinia fostului atacant al naționalei, fotbalul intern nu a mai adus de foarte mult timp un jucător atât de talentat precum Moruțan.

„Am impresia că, vorbind de transferurile din iarnă, cred că de mult timp nu s-a mai transferat în campionatul nostru, chiar dacă este român, un jucător așa de talentat. De mult timp. De multă vreme nu s-a mai transferat un jucător înapoi. Atât de talentat și cu atâtea calități”, a spus „Cobra” Ilie.

ADVERTISEMENT
Ministrul Apărării, anunțul momentului despre promovarea CSA Steaua în prima ligă
Digi24.ro
Ministrul Apărării, anunțul momentului despre promovarea CSA Steaua în prima ligă

Andrei Vochin, după ce Rapid a dat lovitura iernii prin transferul lui Moruțan: „Poate deveni cel mai bun jucător din campionatul României”

Horia Ivanovici și invitații săi au vorbit și despre importanța lui Moruțan pentru echipa națională. Andrei Vochin a scos în evidență faptul că jucătorul era o soluție și înainte de accidentarea sa gravă.

ADVERTISEMENT
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl...
Digisport.ro
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia

Înainte de accidentare el era o soluție și nu că era o soluție, era un jucător extrem de important. Fie că juca titular, fie că intra de pe bancă. Adică sunt foarte multe meciuri în care intrarea de pe bancă a lui Moruțan, cum a fost meciul cu Elveția, a schimbat ceva în jocul respectiv. Meciul cu Elveția, de exemplu, a fost unul dintre ele.

El, dacă revine la forma de dinainte de accidentare, poate fi cel mai bun jucător din campionatul României. Dacă revine la forma de dinainte de accidentare. La momentul acesta, ce jucători avem în momentul ăsta în campionatul României...”, a spus oficialul FRF.

ADVERTISEMENT

Referindu-se strict la cum va arăta Rapidul cu Moruțan pe teren, același Vochin punctează faptul că, după înregimentarea mijlocașului de 25 de ani, Costel Gâlcă va avea două „guri de tun”: Dobre și Moruțan.

„Din punctul meu de vedere aș semnala încă ceva important la Rapid. Uite, din nou, Dobre le-a rezolvat meciul cu Metaloglobus (n.r. scor 1-0). Dobre este golgheterul echipei, are 12 goluri, este golgheterul campionatului în momentul ăsta. Doar că, având un singur jucător care-ți creează probleme, Rapid devine o echipă, sau până acum era o echipă destul de ușor de blocat.

Adică dacă reușeai să blochezi flancul ăla drept, acolo cu Dobre, din părțile celelalte ale terenului când și când mai venea pericol de la Petrila, dar cam atât. E, cu un jucător ca Moruțan, deja sunt două guri de tun”, a mai explicat Vochin.

Mișcări de trupe la CFR Cluj chiar înaintea derby-ului cu FCSB! Iuliu Mureșan...
Fanatik
Mișcări de trupe la CFR Cluj chiar înaintea derby-ului cu FCSB! Iuliu Mureșan anunță plecări și sosiri: „Unul dintre ei vine sigur”
A căzut transferul! Răsturnare de situație la Dinamo: fotbalistul NU mai semnează în...
Fanatik
A căzut transferul! Răsturnare de situație la Dinamo: fotbalistul NU mai semnează în Ștefan cel Mare. Exclusiv
Rapid, gest de mare club! Dan Șucu a trimis de urgență un avion...
Fanatik
Rapid, gest de mare club! Dan Șucu a trimis de urgență un avion privat pentru a-l aduce pe Moruțan în România. Când va face vizita medicală. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Fostul arbitru care ar fi fost amenințat cu pistolul de Gigi Becali a...
iamsport.ro
Fostul arbitru care ar fi fost amenințat cu pistolul de Gigi Becali a rupt tăcerea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!