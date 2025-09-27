Rapid a deschis scorul cu Petrolul după o fază controversată. Ploieștenii au sărit ca arși la arbitrul Marcel Bîrsan. Video

. Golul lui Alexandru Pașcanu a venit în urma unei faze care i-a scos din minți pe „lupii galbeni”.

ADVERTISEMENT

Marcel Bîrsan, decizii controversate de arbitraj la Petrolul – Rapid

Înainte ca pe „Ilie Oană”, Rapid a beneficiat de o lovitură liberă în apropierea suprafeței de pedeapsă. Marcel Bîrsan l-a sancționat pentru henț pe Paul Papp, dar reluările TV l-au contrazis pe „centralul” bucureștean.

Din acea lovitură liberă, Rapid a făcut 1-0. Mai întâi, Elvir Koljic a șutat violent, Raul Bălbărău a repsins în față, iar Alexandru Pașcanu a trimis mingea în plasa porții goale. – vezi

ADVERTISEMENT

Două minute mai târziu, Marcel Bîrsan i-a scos din nou din sărite pe prahoveni. Scăpat perpendicular spre poarta lui Aioani, Chică-Roșă a fost busculat clar de fundașii Rapidului. Bucureșteanul ar fi trebuit să dea lovitură liberă pentru Petrolul dintr-o zonă periculoasă, dar a lăsat jocul să continue.

Pentru Alex Pașcanu, meciul de pe „Ilie Oană” a fost al 7-lea pentru Rapid în acest sezon de SuperLiga. Fundașul în vârstă de 26 de ani a marcat în premieră în acest campionat.

ADVERTISEMENT

„Centralul” a continuat să îi enerveze pe ploieșteni

Starea de tensiune provocată de deciziile lui Marcel Bîrsan au continuat și în finalul primei reprize. Rapidului i s-a oferit o nouă șansă periculoasă după intervenția arbitrului bucureștean. În minutul 43, Bîrsan a dictat un fault ușor la Hromada, astfel că „lupii galbeni” au tremurat să nu primească și golul 2 înaintea pauzei.

ADVERTISEMENT