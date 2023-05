Rapid a făcut primul transfer pentru noul sezon. Un jucător de națională a fost prezentat oficial: „Nu am cuvinte să descriu cum mă simt”

Rapid l-a transferat pe Omar El Sawy, component al lotului României U19 și unul dintre jucătorii de mare perspectivă. Astfel, „giuleștenii” au început oficial campania de achiziții pentru sezonul viitor.

Rapid l-a adus pe Omar El Sawy: „Voi da totul pentru suporteri”

Victor Angelescu anunța că , iar „alb-vișiniii” au oficiat deja prima mutare: Omar El Sawy. Mijlocașul ofensiv a venit de la Csikszereda.

ADVERTISEMENT

Jucătorul a fost prezentat printr-un comunicat oficial postat pe pagina oficială de Facebook. Puștiul a dat o declarație de dragoste pentru Rapid: „Este o onoare extraordinară să reprezint acest club. Nu am cuvinte să descriu cum mă simt în acest moment.

Este primul meu transfer în adevăratul sens al cuvântului. Faptul că reprezint această echipă mă bucură foarte tare”, a mai spus puștiul de 18 ani, pentru site-ul oficial al clubului.

ADVERTISEMENT

Omar El Sawy a înscris pe Giulești : „În urmă cu un an, tot pe 19 mai, chiar pe acest stadion, câștigam Cupa Elitelor cu fosta mea echipă. Țin minte cum m-am simțit atunci când am intrat pe teren și am văzut acest stadion impresionant.

Nu sunt adept al credinței conform căreia Universul îți transmite semne, dar faptul că semnez cu Rapid în aceeași zi în care am marcat și am câștigat Cupa este o coincidență frumoasă”.

ADVERTISEMENT

Omar El Sawy, mesaj special pentru suporterii Rapidului: „Îmi dorescu să ajut echipa să ajungă campioană”

Omar El Sawy a ținut să le transmită un mesaj și galeriei și celorlalți fani: „Cu siguranță voi da totul pentru suporterii Rapidului și pentru acest club. Este un loc extraordinar în care poți evolua. Proiectul pe care îl urmează această echipă este unul progresiv.

Vreau să fac parte din acest proiect. Îmi doresc să ajut Rapidul să ajungă campioană și să ajungă în Champions League.

ADVERTISEMENT

Când am primit oferta din partea clubului am simțit o mare bucurie. Chiar dacă am stat să analizez această decizie, nu am vrut să mă grăbesc, cu inima eram deja aici”.