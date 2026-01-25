„Rapid a făcut transferurile iernii cu Moruțan și cu Paraschiv”. Fostul tehnician din Giulești vede echipa în lupta la titlu. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Rapid s-a întărit în ofensivă pentru primul titlu de campioană din ultimii 23 de ani. Giuleștenii i-au și pe . Adrian Mutu îi laudă pe alb-vișinii pentru aceste achiziții.

Adi Mutu laudă Rapidul pentru transferurile lui Moruțan și Paraschiv

Rapid nu a mai cucerit titlul din anul 2003, când antrenor era Mircea Rednic. A fost doar al 3-lea campionat din vitrina giuleștenilor. Întreaga suflare alb-vișinie își pune acum speranțele în Fost antrenor al Rapidului, Adi Mutu laudă achizițiile clubului din Grant.

„Foarte bun. E transferul iernii (n.r. – al lui Moruțan). Vorbim de valoarea lui Moruțan, jucător de echipa națională, de ce poate să dea el în teren. Un transfer de care Rapid avea nevoie. Rămâne de văzut cum se va adapta și cât de repede se va adapta.

Cum va fi primit Olimpiu Moruțan la Rapid. Verdictul lui Adi Mutu

Vine de la FCSB, știm rivalitatea dintre cele două echipe. Probabil va fi primit cu brațele deschise de suporterii giuleșteni, dar va fi pus sub lupă și i se va analiza fiecare mișcare.

Cred că Rapid a făcut transferurile iernii cu Paraschiv și cu Moruțan. Sunt două transferuri bune”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Următorul meci al Rapidului este programat luni, 26 ianuarie, de la ora 20:00, la Arad, cu UTA. Înaintea confruntării din etapa a 23-a, echipa lui Costel Gâlcă este pe locul 2, cu 42 de puncte, cu unul mai puțin decât liderul Universitatea Craiova.