Rapid a făcut un scandal monstru din cauza arbitrajului, iar acum a venit verdictul specialistului

Rapid a bifat doar o remiză „albă” cu U Cluj în etapa a 9-a, iar Giuleștenii , iar acum a venit verdictul specialistului după fazele controversate de pe Cluj Arena.

Verdictul specialistului după ce Rapid a acuzat că a fost privată de două penalty-uri cu U Cluj

Un nou meci din SuperLiga, un nou scandal la adresa arbitrajului. Rapid a făcut scandal după ce nu a primit două penalty-uri în urma a două faze controversate petrecute una după alta. Antoine Baroane a fost faultat de Jonathan Cisse în minutul 88, la faza imediat următoare, Andrei Artean a respins mingea cu mâna după lovitura liberă executată de Christensen.

Marius Avram a analizat ambele faze pe care Rapid le-a reclamat. Fostul arbitru român a transmis că la Baroan s-ar fi putut dicta penalty, iar în ceea ce privește faza cu atingerea mingii cu mâna a lui Artean, Avram consideră că membrul fotbalistului este lipit de corp și astfel nu se poate pune problema unei lovituri de la 11 metri.

„E un fault cinic cu intenția de a opri adversarul!”

„După cum știm, când ținerea începe în afara careului și se termină în careu, arbitrul trebuie să acorde penalty. Aici, pare că ținerea se termină în suprafață de pedeapsă și eu aș înclina să zic că este deasupra liniei. E posibil și să fi dat fault pentru un contact la picioare, da, dar din unghiul ăsta nu se vede.

Mingea trecuse, da, deci e un fault cinic cu intenția de a opri adversarul. Dacă ar fi să trag o linie perpendiculară, aș spune că ținerea se termină fix pe linia careului, dar nu pot să bag mâna în foc, și atunci evit să dau un verdict clar, 100%.

„E o poziție normală. Aici nu trebuie acordată lovitură de la 11 metri!”

Atunci când este vorba despre un șut la poartă, s-a spus clar că se acordă penalty, dar dacă mâna este foarte aproape de corp sau limită, nu se mai dă. Un alt element e că mingea îi dă mâna pe spate, deci nu a avut intenție, pentru că dacă avea, strângea mâna și bloca șutul.

Noi trebuie să facem abstracție de faptul că se află în interiorul careului. El nu este obligat să-li lipească mâinile, să le pună la spate, așa stă orice om, e o poziție normală. Aici nu trebuie acordată lovitură de la 11 metri!”, a spus Marius Avram, fostul arbitru român, la