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Rapid a forțat două transferuri din Champions League! Ofertele au fost trimise

Rapid continuă să fie activă pe piața transferurilor și a încercat să dea două lovituri importante în această vară. Conducerea alb-vișiniilor a pus ochii pe doi fotbaliști de la o echipă de Champions League
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
20.08.2026 | 15:50
Rapid a fortat doua transferuri din Champions League Ofertele au fost trimise
EXCLUSIV FANATIK
Rapid a forțat două transferuri din Champions League! Ofertele au fost trimise. FOTO: Fanatik
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Doi dintre jucătorii lui Sabah FK, adversara de pe Giulești a lui Hapoel Beer Sheva, din play-off-ul Champions League, au primit oferte concrete din partea Rapidului. Este vorba despre un mijlocaș de bandă și despre un „închizător”.

Rapid a oferit câte 500.000 de euro pentru doi jucători de la Sabah FK

Sabah FK, formația care i-a luat faza lui Qarabag și a cucerit titlul în Azerbaidjan, a venit în România pentru a jucat pe stadionul Giulești. Azerii au fost oaspeți în manșa tur a play-off-ului UEFA Champions League, cu Hapoel Beer Sheva.

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Israelienii au ales să joace în România din cauza războiului din „Țara Sfântă”. Beer Sheva s-a impus doar cu 2-1, iar calificarea pe tabloul principal al Ligii Campionilor rămâne deschisă pentru returul de peste o săptămână de la Baku.

Din informațiile FANATIK, doi dintre jucătorii de la Sabah Baku au avut oferte de la Rapid. Este vorba despre Xander Severina (25 de ani), mijlocaș de bandă din Curacao, și „închizătorul” coart Ivan Lepinjica (27 de ani). FANATIK a aflat că alb-vișiniii au trimis oferte scrise pentru ambii fotbaliști, în valoare de 500.000 de euro. Campioana din Azerbaidjan a refuzat însă ambele oferte. În ceea ce îl privește pe Lepinjica, Sabah ar fi păstrat și un procent dintr-un ulterior transfer de la Rapid.

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Dan Șucu a plătit pentru un fundaș stânga de la St. Etienne

Rapid a reușit însă alte ținte în mercato. Ebenezer Annan (23 de ani) va semna cu clubul patronat de Dan Șucu. Annan vine din Ligue 2, de la St. Etienne, sub formă de împrumut, care îi costă 150.000 de euro pe giuleșteni. În cazul în care fundașul ghanez va confirma și va avea evoluții pe placul conducerii și staff-ului tehnic, Rapid îl va putea transfera definitiv pentru aproximativ 1.000.000 de euro.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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