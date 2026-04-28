Rapid a găsit înlocuitor pentru Borza! Un fost jucător de la FCSB, ochit pentru transfer

Rapid speră să-l vândă pe Andrei Borza, unul dintre cei mai bine cotați fotbaliști din lotul echipei lui Costel Gîlcă. Cel mai probabil mutarea va fi făcută la vară, fotbalistul de 20 de ani fiind deja la al treilea sezon în Giulești.

Rapid îl vrea pe Șuteu de la FC Voluntari

Pentru a nu rămâne descoperită pe post, Fotbalistul de 22 de ani a bifat un singur meci sub tricoul vișiniu, după care o perioadă a fost accidentat. Cum referințele în privința lui nu sunt tocmai entuziasmante, giuleștenii au pus ochii pe încă un fundaș stânga.

Fotbalistul ochit este Alexandru Șuteu, titular la FC Voluntari. Acesta a jucat 24 de meciuri și a marcat două goluri în acest sezon, fiind om de bază la echipa antrenată de Florin Pîrvu. Fost component al naționalei U20 a României, Șuteu este cotat la 250.000 de euro și la nevoie poate juca și fundaș central.

A fost la FCSB care nu l-a vrut la prima echipă

Șuteu este bucureștean și a început fotbalul la ACS Kinder. De acolo s-a transferat la FCSB, care însă nu l-a folosit decât la echipa a doua și l-a împrumutat succesiv la Unirea Constanța, Gloria Buzău și Unirea Dej. FC Voluntari l-a achiziționat gratis la finalul contractului său cu actuala campioană a României.

Giuleștenii au făcut deja o ofertă pentru Șuteu, dar FC Voluntari a amânat discuțiile pentru după terminarea sezonului. Echipa ilfoveană este pe locul trei în liga secundă și speră să promoveze direct sau la baraj. Îndeplinirea acestui obiectiv ar putea schimba prețul lui Șuteu, pentru care Rapid n-ar vrea să dea mai mult de 200.000 de euro.

Ioan Becali a dezvăluit că Andrei Borza are o clauză de reziliere de 4 milioane de euro și se preconizează că va fi subiectul unui transfer în vară. Farul, clubul de la care a ajuns fundașul în Giulești, are un procent de 10% dintr-o eventuală mutare.

Rapid vrea 4 milioane de euro pentru Borza

„Gică Hagi are, din câte știu, 10% dintr-un viitor transfer. Rapid a făcut o propunere de prelungire, ne-am întâlnit și am transmis dorințele jucătorului. Clubul le-a notat, iar acum așteptăm un răspuns.

Vom vedea dacă oferta lor va fi mai mică sau mai mare. Este o propunere decentă. Cred că sunt șanse mici să rămână la Rapid din vară, motiv pentru care vom prelungi contractul doar cu un an. El are o clauză de reziliere de 4 milioane de euro. Are o dârzenie în joc care îl recomandă”, a dezvăluit cunoscutul impresar la „Giovanni Show”.