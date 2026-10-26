Rapid, comunicat-fulger după declarațiile lui Gigi Becali despre rasism: „În 2026, nu ar trebui să mai fie nevoie să explicăm asta!”

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Derby-ul dintre FCSB și Rapid continuă chiar și după fluierul final al meciului încheiat cu 4-1 pentru „roș-albaștri” duminică seară. Gigi Becali a vorbit despre acuzațiile de rasism și a spus că apelativul „țigani” nu are această intenție când vine vorba de Rapid. Clubul din Giulești a reacționat imediat printr-un comunicat amplu.

Rapid îi răspunde lui Gigi Becali după declarațiile la adresa rivalei din Giulești

Victoria cu 4-1 în fața Rapidului vine pentru FCSB cu o problemă serioasă legată de din cauza rasismului. și a negat orice scenariu de acest gen, explicând și adevărul despre scandările suporterilor „roș-albaștri” la adresa giuleștenilor. Clubul de sub Podul Grant a reacționat la scurt timp, lansând public un comunicat prin care atenționează că porecla de „țigani” nu poate fi atribuită clubului de nimeni și contestă transformarea ei în ceva obișnuit datorită rivalității.

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„În urma declarațiilor apărute în spațiul public legate de așa zisa «poreclă» a clubului nostru, considerăm necesară o clarificare. O poreclă nu devine legitimă doar pentru că este folosită de mult timp sau pentru că ea a fost transformată într-un cântec de galerie. Există o diferență fundamentală între o denumire simbolică, asumată de cei cărora li se adresează, și un termen impus din exterior, folosit pentru a umili sau a jigni. A folosi ca apelativ o identitate simbolică asociată clubului și suporterilor săi, precum «los blancos», «nerazzurii», «câinii» sau «lupii» nu este același lucru cu a folosi denumirea unei etnii pentru a denigra adversarul.

Nu putem pune semnul egal între cele două situații și mai ales nu putem transforma repetarea unei insulte într-o justificare pentru folosirea ei. Rivalitatea sportivă nu justifică discriminarea. Atunci când apartenența etnică este folosită ca instrument de umilire, în mod cert nu mai vorbim doar despre tachinări între galerii. FC Rapid nu încurajează și nu legitimează insultele la adresa adversarilor, indiferent de suporterii oricărei echipe le rostesc.

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Rapid nu tolerează rasismul

Însă nu despre dreptul de a jigni discutăm, ci despre responsabilitatea de a nu transforma identitatea unei comunități într-un motiv de dispreț. În 2026, nu ar trebui să mai fie nevoie să explicăm de ce originea etnică a unui om nu poate fi folosită pentru a-l umili. Faptul că un asemenea comportament a devenit obișnuință în anumite contexte nu îl face acceptabil. Rivalitatea în fotbal este normalitate, dar rasismul NU!”, este comunicatul oficial emis de Rapid pe pagina oficială a clubului.

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Ce spune legea din România despre rasism

În România, rasismul se pedepsește prin amenzi contravenționale sau închisoare de până la 10 ani, în funcție de gravitatea faptei, prin aplicarea Codului Penal, a OUG nr. 31/2002 (actualizată recent prin Legea nr. 241/2025) și a legislației privind combaterea discriminării. În sport și în special în fotbalul din România, conform regulamentului disciplinar FRF, rasismul se pedepsește prin amenzi drastice, suspendări pe termen lung, pierderea meciurilor prin forfait (0-3), disputarea jocurilor fără spectatori și chiar interdicția pe stadioane sau închisoare. Sancțiunile sunt cumulate, fiind aplicate atât pe linie sportivă (de către federații), cât și pe linie civilă/penală (de către Jandarmerie, Poliție sau instanțe).