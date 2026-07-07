Rapid a luat încă un jucător de la CFR Cluj! Pancu a insistat pentru el și a ajuns deja în cantonament

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Rapid a mai adus un jucător de la CFR Cluj în această fereastră de mercato. După Mohammed Kamara (28 de ani), giuleștenii au ajuns acum la un acord cu oficialii clubului din Gruia și pentru transferul lui Ștefan Senciuc (19 ani), fundaș dreapta născut în Italia, dar internațional român, în prezent la nivel de U19, crescut în academia celor de la Venezia.

Rapid a mai luat un jucător de la CFR Cluj în această vară

Din informațiile obținute de FANATIK, Daniel Pancu (48 de ani), cel care în această vară, după cum se știe deja foarte bine de altfel, a dat Gruia pentru o revenire în Giulești, este un mare admirator al tânărului fotbalist și astfel a insistat foarte mult pentru aducerea lui. Iar oficialii rapidiști s-au conformat și au rezolvat deja mutarea.

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Ștefan Senciuc a fost adus de CFR Cluj în vara anului trecut de la tineretul celor de la Venezia, dar nu a apucat să debuteze pentru echipa din Gruia, fiind împrumutat în sezonul trecut în Liga 2, la ASA Tg. Mureș. Potrivit , este vorba despre un transfer definitiv, iar jucătorul a ajuns deja în cantonamentul din Austria al Rapidului.

Daniel Pancu a insistat în mod special pentru Ștefan Senciuc

Rămâne deci acum de văzut dacă această chestiune ar urma să fie sinonimă cu o plecare a lui din Giulești în această vară, sau poate a lui Răzvan Onea. Așadar, este de așteptat ca această mutare să fie anunțată în mod oficial în scurt timp de către cele două cluburi implicate în afacere.

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De remarcat în acest context este că : „Încă cel puțin trei (n.r. jucători noi) de acum încolo. (n.r. Dacă rămâne Marian Aioani) Da, rămâne la Rapid, Pancu e foarte mulțumit de el, are contract cu noi și rămâne la Rapid. Sperăm să vină cât mai repede (n.r. un atacant). Eu sper să ajungă în următoarea săptămână”.

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