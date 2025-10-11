Rapid a luat trei goluri de la o echipă de Liga 2, dar tot a câștigat la scor! Noul jucător al giuleștenilor a semnat o „dublă”, fiul lui Dan Șucu a jucat și el

Sport

Cristian Măciucă
11.10.2025 | 15:16
Rapid a învins-o pe CS Tunari (locul 18, în Liga 2), scor 6-3, într-un meci amical disputat la baza de pregătire alb-vișiniilor din Ștefănești. La echipa lui Costel Gâlcă a jucat inclusiv Andrei Șucu, fiul cel mic al patronului Dan Șucu. 

Rapid a făcut spectacol în amicalul cu CS Tunari

Rapid s-a încălzit cu CS Tunari pentru derby-ul cu Dinamo, programat duminică, 19 octombrie, de la ora 20:30. Fără Alexandru Dobre și Cristi Manea, convocați la naționala României pentru „dubla” cu Moldova și Austria, Costel Gâlcă a folosit un prim „11” experimental.

În echipa de start a Rapidului și-au făcut apariția atât titulari obișnuiți, cât și jucători care au fost mai mult rezerve până în acest moment al sezonului. În repriza a doua, pe teren și-a făcut apariția inclusiv Andrei Șucu, fiul de 16 ani al acționarului majoritar Dan Șucu. În schimb, la oaspeți nu a evoluat vedeta Constantin Budescu.

„#Amical • Rapid CS Tunari 6-3 (3-1)

Au marcat: Bolgado 2’, 61’, Jambor 33’, Baroan 44’ 58’, Koljic 79’ / R. Stanciu 41’ (Pen.), R. Grigore 82’, Spătaru 84’

Rapid a jucat astăzi un meci amical împotriva divizionarei secunde CS Tunari. Constantin Gâlcă a profitat de acest test, desfășurat la Centrul de Antrenament Rapid-Mobexpert din Ștefănești, pentru a trimite pe teren și câțiva juniori ai Academiei Rapid.

Primul XI: Aioani – Onea, Bolgado, Kramer, Micovschi, Hromada, Grameni, Gojkovic, Jambor, Petrila, Baroan

Au mai jucat: Briciu, Pașcanu, Christensen, Koljic, A. Șucu, S. Banu, L. Stoica, E. Mănăilă”, a scris Rapid, pe pagina oficială de Facebook.

„Dublă” pentru Leo Bolgado

Amicalul cu CS Tunari, câștigat de Rapid cu 6-3, a fost un prilej bun ca Leo Bolgado să îmbrace în premieră tricoul alb-vișiniu în calitate de titular. El a reușit să marcheze două dintre cele șase goluri ale Rapidului.

Pe lângă fundașul brazilian venit de la CFR Cluj, au mai marcat Baroan, și el cu o „dublă”, Elvir Koljic și Timotej Jambor. De cealaltă parte, la Tunari au punctat Raul Stanciu, împrumutat de la Rapid, Ricardo Grigore și Spătaru.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
