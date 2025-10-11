Rapid a luat trei goluri de la o echipă de Liga 2, dar tot a câștigat la scor! Noul jucător al giuleștenilor a semnat o „dublă”, fiul lui Dan Șucu a jucat și el

Rapid a învins-o pe CS Tunari (locul 18, în Liga 2), scor 6-3, într-un meci amical disputat la baza de pregătire alb-vișiniilor din Ștefănești. La echipa lui Costel Gâlcă a jucat inclusiv

Rapid a făcut spectacol în amicalul cu CS Tunari

Rapid s-a încălzit cu CS Tunari pentru programat duminică, 19 octombrie, de la ora 20:30. Fără Alexandru Dobre și Cristi Manea, convocați la naționala României pentru „dubla” cu Moldova și Austria, Costel Gâlcă a folosit un prim „11” experimental.

În echipa de start a Rapidului și-au făcut apariția atât titulari obișnuiți, cât și jucători care au fost mai mult rezerve până în acest moment al sezonului. În repriza a doua, pe teren și-a făcut apariția inclusiv Andrei Șucu, fiul de 16 ani al acționarului majoritar Dan Șucu. În schimb, la oaspeți nu a evoluat vedeta Constantin Budescu.

„#Amical • Rapid CS Tunari 6-3 (3-1)

Au marcat: Bolgado 2’, 61’, Jambor 33’, Baroan 44’ 58’, Koljic 79’ / R. Stanciu 41’ (Pen.), R. Grigore 82’, Spătaru 84’

Rapid a jucat astăzi un meci amical împotriva divizionarei secunde CS Tunari. Constantin Gâlcă a profitat de acest test, desfășurat la Centrul de Antrenament Rapid-Mobexpert din Ștefănești, pentru a trimite pe teren și câțiva juniori ai Academiei Rapid.

Primul XI: Aioani – Onea, Bolgado, Kramer, Micovschi, Hromada, Grameni, Gojkovic, Jambor, Petrila, Baroan

Au mai jucat: Briciu, Pașcanu, Christensen, Koljic, A. Șucu, S. Banu, L. Stoica, E. Mănăilă”, a scris Rapid, pe pagina oficială de Facebook.

„Dublă” pentru Leo Bolgado

Amicalul cu CS Tunari, câștigat de Rapid cu 6-3, a fost un prilej bun ca Leo Bolgado să îmbrace în premieră tricoul alb-vișiniu în calitate de titular. El a reușit să marcheze două dintre cele șase goluri ale Rapidului.

au mai marcat Baroan, și el cu o „dublă”, Elvir Koljic și Timotej Jambor. De cealaltă parte, la Tunari au punctat Raul Stanciu, împrumutat de la Rapid, Ricardo Grigore și Spătaru.