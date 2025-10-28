Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Rapid a marcat de 4 ori cu Unirea Slobozia, dar Robert Niță are un remarcat surpriză: „Pentru mine, el e omul meciului”

Deși Rapid a câștigat cu 4-1, Robert Niță a uimit a doua zi după meci. În opinia sa, Marian Aioani, portarul giuleștenilor, a fost omul meciului. Toate culisele victoriei
Ciprian Păvăleanu
28.10.2025 | 18:52
Robert Niță a argumentat de ce Marian Aioani este, pentru el, omul meciului. Toate culisele victoriei.
Rapid a învins-o categoric pe Unirea Slobozia și a făcut 31 de puncte, la egalitate cu FC Botoșani, care are un golaveraj mai bun. Deși giuleștenii au înscris patru goluri, Robert Niță este de părere că Marian Aioani merită titlul de omul meciului.

„Avalanșa Rapid” a fost mult prea puternică pentru defensiva Sloboziei, care la pauza meciului de pe Giulești se vedea deja condusă cu 3-0. Cei 10.000 de suporteri și-au împins favoriții spre un nou succes, iar scorul final a fost 4-1 pentru rapidiști.

Chiar dacă jocul ofensiv a fost spumos, Robert Niță a avut un alt preferat în meciul de luni seară. Deși Claudiu Petrila, Christensen, Keita sau Dobre au făcut spectacol pe teren, în direct la FANATIK SUPERLIGA, fostul atacant al Rapidului l-a numit omul meciului pe portarul Marian Aioani:

„Petrila începe să arate ca jucătorul care dădea pase decisive meci de meci și mai și marca, dar pentru mine omul meciului a fost Aioani. Dacă în minutul șase se face 1-0 pentru adversari, se schimbă total fața jocului. A fost un joc care dă speranțe mari”, a spus Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Fanii, al 12-lea jucător pentru Rapid. Ce a spus Robert Niță despre audiența mare din Rapid – Unirea Slobozia

Cu toate că meciul a avut loc luni seara, fanii și-au făcut timp, după o zi de muncă, să vină la stadion pentru a-și susține preferații. 10.182 de suporteri au fost prezenți pe Giulești, iar Robert Niță crede că fanii au un merit uriaș în succesul echipei din acest sezon:

„Atmosfera e bună. Să aduci 10.000 de oameni luni seara… e important că lumea apreciează ce se întâmplă la Rapid. Este și victoria publicului pentru că a susținut echipa din primul până în ultimul minut. Am avut o singură emoție în minutul șase, la acea intervenție senzațională a lui Aioani”, a mai explicat Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

Marian Aioani pierduse la un moment dat postul de portar titular la Rapid, însă în acest moment a devenit unul dintre jucătorii providențiali ai giuleștenilor. El a avut ocazia să plece în această vară, însă nu și-a dorit să se dea bătut și să părăsească clubul din postura de rezervă:

„Tot ce s-a scris a fost adevărat. Ca să rezum. Eu şi soţia mea am hotărât că nu este momentul şi nu voiam să plec aşa de la acest club, din postura de rezervă. Am vrut să rămân, să lupt. Dacă e să plec, să plec din postura de titular. Prima dată mi-aş dori să câştig un trofeu cu Rapid şi apoi să mă transfer în străinătate”, a explicat Marian Aioani, într-un interviu acordat pentru FANATIK.

