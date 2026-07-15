Sport

Rapid a plătit 900.000 de euro pe el şi părăseşte Giuleştiul cu coada între picioare! Ofertă din Albania

Rapid a plătit 900.000 de euro pe transfer, însă acum fotbalistul este pe cale să părăsească formația din Giulești. Jucătorul prezintă interes la un club din Albania.
Iulian Stoica
15.07.2026 | 14:30
Rapid a platit 900000 de euro pe el si paraseste Giulestiul cu coada intre picioare Oferta din Albania
EXCLUSIV FANATIK
Rapid a plătit 900.000 de euro pe el şi părăseşte Giuleştiul cu coada între picioare! Foto: Colaj Fanatik
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După ce în sezonul trecut nu a fost atins principalul obiectiv, calificarea în play-off, Rapid dorește ca anul acesta să arate diferit. Formația din Giulești a cunoscut schimbări majore în această vară, iar cea mai importantă este, fără doar și poate, numirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică.

Drillon Hazrollaj, pe picior de plecare din Giuleşti! Este dorit de KF Tirana

De la momentul în care Dan Șucu a preluat clubul, Rapid a avut noroc pe filiera kosovară. Atât Albion Rrahmani, cât și Ermal Krasniqi au confirmat în Giulești, fiind vânduți ulterior pe sume importante, iar mergând pe aceeași rețetă a fost adus și Drilon Hazrollaj. Clubul plătea nu mai puțin de 900.000 de euro în vara lui 2025 în schimbul atacantului.

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Ei bine, la doar un an distanță, jucătorul ar putea părăsi formația din Giulești. Dacă oficialii clubului sperau ca Drilon Hazrollaj să fie noul Albion Rrahmani, acest lucru nu s-a întâmplat. În stagiunea precedentă, kosovarul a evoluat în 14 meciuri, însă fără să aibă o contribuție decisivă.

Deși prestațiile sale nu au fost la nivelul așteptat, fotbalistul se bucură totuși de interes. Din informațiile FANATIK, Drilon Hazrollaj este dorit de KF Tirana, formație care evoluează în campionatul Albaniei. Rămâne de văzut dacă șefii clubului vor accepta ca atacantul să plece, în condițiile în care investiția făcută pare, cel puțin pentru moment, foarte greu de recuperat.

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Cine este Drilon Hazrollaj

Drilon Hazrollaj (22 de ani) este un produs al academiei celor de la Ramiz Sadiku. Acesta a făcut pasul în 2022 la FC Malisheva, din Kosovo, pentru care a marcat 48 de goluri în 95 de apariții. Cum cifrele sale au impresionat, atacantul a fost transferat în vara lui 2025 la Rapid, contra sumei de 900.000 de euro.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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