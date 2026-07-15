Rapid a plătit 900.000 de euro pe el şi părăseşte Giuleştiul cu coada între picioare! Ofertă din Albania

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După ce în sezonul trecut nu a fost atins principalul obiectiv, calificarea în play-off, Rapid dorește ca anul acesta să arate diferit. Formația din Giulești a cunoscut schimbări majore în această vară, iar cea mai importantă este, fără doar și poate, numirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică.

Drillon Hazrollaj, pe picior de plecare din Giuleşti! Este dorit de KF Tirana

De la momentul în care Dan Șucu a preluat clubul, Rapid a avut noroc pe filiera kosovară. Atât Albion Rrahmani, cât și Ermal Krasniqi au confirmat în Giulești, fiind vânduți ulterior pe sume importante, iar mergând pe aceeași rețetă a fost adus și Drilon Hazrollaj. Clubul plătea nu mai puțin de 900.000 de euro în vara lui 2025 în schimbul atacantului.

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Ei bine, la doar un an distanță, jucătorul ar putea părăsi formația din Giulești. Dacă oficialii clubului sperau ca Drilon Hazrollaj să fie noul Albion Rrahmani, acest lucru nu s-a întâmplat. Î , însă fără să aibă o contribuție decisivă.

Deși prestațiile sale nu au fost la nivelul așteptat, fotbalistul se bucură totuși de interes. Din informațiile FANATIK, Drilon Hazrollaj este dorit de KF Tirana, formație care evoluează în campionatul Albaniei. Rămâne de văzut dacă șefii clubului vor accepta ca atacantul să plece, în condițiile în care investiția făcută pare, cel puțin pentru moment, foarte greu de recuperat.

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Cine este Drilon Hazrollaj

Drilon Hazrollaj (22 de ani) este un produs al academiei celor de la Ramiz Sadiku. Acesta a făcut pasul în 2022 la FC Malisheva, din Kosovo, pentru care a marcat 48 de goluri în 95 de apariții. Cum cifrele sale au impresionat, atacantul a fost transferat în vara lui 2025 la

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