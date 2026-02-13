Sport

Rapid a pus în vânzare biletele pentru derby-ul cu Dinamo. Cât costă cel mai ieftin tichet și câți suporteri ai oaspeților sunt așteptați

SuperLiga oferă etapă de etapă meciuri interesante, iar duelul dintre Rapid și Dinamo, programat pentru runda cu numărul 28, se apropie cu pași repezi.
Mihai Alecu
13.02.2026 | 16:11
Biletele pentru derby-ul dintre Rapid și Dinamo sunt scoase la vânzare
Confruntarea dintre Rapid și Dinamo se va disputa în cele din urmă pe Arena Națională, asta după ce programul etapei cu numărul 28 a fost schimbat de către Liga Profesionistă de Fotbal.

Derby-ul dintre Rapid și Dinamo se va juca pe Arena Națională

Derby-ul bucureștean a fost foarte aproape să se joace pe stadionul din Giulești, unul care are o capacitate mult mai redusă față de Arena Națională. Administratorii celei mai mari arene din România nu erau de acord ca două partide să se dispute la 24 de ore distanță, iar astfel duelul dintre FCSB și Metaloglobus a fost mutat pentru ziua de luni, 23 februarie.

În acest context, cei de la Rapid s-au organizat și au anunțat că au scos deja la vânzare biletele pentru derby-ul cu Dinamo, ce se va disputa sâmbătă, 21 februarie, pe Arena Națională, de la ora 20:30, în runda cu numărul 28 din SuperLiga.

Rapid a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Dinamo

„Biletele pentru derby-ul cu Dinamo de pe Arena Națională sunt acum disponibile. Abonații din sezonul regular 2025/2026 au acces exclusiv în primele 24 de ore pentru relocare și achiziție de bilete.

De vineri, 13 februarie, ora 14:00, și până sâmbătă, 14 februarie, ora 14:00: acces doar pentru abonații din sezonul regular 2025/2026 (pentru relocare și achiziție de bilete) și pentru posesorii Cardului de Rapidist, pentru achiziția de bilete. De duminică, 15 februarie, ora 14:00, toți Rapidiștii își pot lua bilete la meciul de pe Arena Națională”, a fost anunțul giuleștenilor, pe Facebook.

Prețurile biletelor pentru derby

  • Peluza Nord Inel 1 – 30 de lei
  • Peluza Nord Inel 2 – 25 de lei
  • Peluza Nord Inel 3 – 20 de lei
  • Tribuna a II-a Inel 1 – 55 de lei
  • Tribuna a II-a Inel 2 – 45 de lei
  • Tribuna a II-a Inel 3 – 40 de lei
  • Tribuna 2 – Inel 1 (Family Pack sect 117) 1 adult + 2 copii – 55 de lei
  • Tribuna I (Inel 2) – 65 de lei
  • Tribuna I (Inel 3) – 50 de lei
  • Tribuna 0 (128 și 144) – 90 de lei
  • Zona VIP 1 (sectoarele 132, 140) – 250 de lei
  • Zona VIP 2 (130, 142) – 200 de lei
  • Zona VIP 3 (127, 129, 131, 141, 143, 145) – 150 de lei
  • Zona VIP Experience (134, 136, 138) – 450 de lei

Câte bilete ar urma să aibă galeria lui Dinamo

Așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani, mai toate meciurile dintre echipele din București, care se joacă pe Arena Națională, au parte de o atmosferă excelentă. La acest aspect contribuie și faptul că galeria oaspete este de obicei prezentă în număr foarte mare, iar următorul meci, dintre Rapid și Dinamo, promite din nou spectacol.

După ce în tur cei de la Rapid au primit aproximativ 8000 de bilete și le-au vândut aproape pe toate, acum giuleștenii urmează să le întoarcă favorul „câinilor” și o să respecte reciprocitatea agreată. Astfel, peluza dinspre bulevardul Basarabia o să fie ocupată de fanii lui Dinamo, care vor avea tot în jurul a 8000 de bilete.

