Rapid a pus la vânzare abonamentele pentru play-off! Care sunt prețurile

Clubul Rapid a transmis în cursul zilei de sâmbătă prin intermediul paginii oficiale de Facebook faptul că a pus în vânzare abonamentele valabile pentru cele cinci meciuri de pe teren propriu din play-off-ul acestui sezon de SuperLiga.

Rapid a scos la vânzare abonamentele pentru meciurile din play-off-ul SuperLigii

Astfel, cel mai ieftin astfel de pachet costă 150 de lei și achiziționarea sa va permite accesul la Peluza Nord a Cele mai scumpe abonamente sunt, în mod firesc, în zona VIP. Acolo, prețurile oscilează între 1100 și 1900 de lei.

„De astăzi, toți Rapidiștii își pot achiziționa abonamente pentru Play Off! Toți pentru Rapid! Mâine, în duelul cu Oltenii, și într-un Play-Off în care vrem să facem istorie împreună!

E momentul să ne strângem laolaltă, să umplem Giuleștiul meci de meci, să fim alături de băieți în fiecare secundă, acasă și în deplasare, să credem și să luptăm până la capăt! Ahoe!”, a fost mesajul postat de pe Facebook.

Cu această ocazie, bineînțeles că giuleștenii au pus la dispoziție, în secțiunea de comentarii, și link-ul către platforma de ticketing prin care vor putea fi procurate de către suporteri aceste abonamente.

De asemenea, ar mai trebui menționat în acest context și faptul că fanii care vor decide să nu își cumpere abonament pentru play-off tot vor putea să meargă la stadion pentru acele meciuri, în mod evident,, în baza unui bilet obișnuit achiziționat pentru fiecare partidă în parte.

Care sunt prețurile abonamentelor puse în vânzare de clubul Rapid pentru meciurile din play-off: