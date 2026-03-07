Sport

Rapid a pus la vânzare abonamentele pentru play-off! Care sunt prețurile

Rapid a scos la vânzare abonamentele pentru meciurile din play-off-ul SuperLigii! Cât costă cele mai ieftine și care sunt cele mai scumpe
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.03.2026 | 18:22
Rapid a pus la vanzare abonamentele pentru playoff Care sunt preturile
ULTIMA ORĂ
Galeria Rapidului la un meci jucat în Giulești. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Clubul Rapid a transmis în cursul zilei de sâmbătă prin intermediul paginii oficiale de Facebook faptul că a pus în vânzare abonamentele valabile pentru cele cinci meciuri de pe teren propriu din play-off-ul acestui sezon de SuperLiga.

Rapid a scos la vânzare abonamentele pentru meciurile din play-off-ul SuperLigii

Astfel, cel mai ieftin astfel de pachet costă 150 de lei și achiziționarea sa va permite accesul la Peluza Nord a stadionului din Giulești. Cele mai scumpe abonamente sunt, în mod firesc, în zona VIP. Acolo, prețurile oscilează între 1100 și 1900 de lei.

ADVERTISEMENT

„De astăzi, toți Rapidiștii își pot achiziționa abonamente pentru Play Off! Toți pentru Rapid! Mâine, în duelul cu Oltenii, și într-un Play-Off în care vrem să facem istorie împreună!

E momentul să ne strângem laolaltă, să umplem Giuleștiul meci de meci, să fim alături de băieți în fiecare secundă, acasă și în deplasare, să credem și să luptăm până la capăt! Ahoe!”, a fost mesajul postat de clubul Rapid pe Facebook.

ADVERTISEMENT
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Digi24.ro
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”

Cu această ocazie, bineînțeles că giuleștenii au pus la dispoziție, în secțiunea de comentarii, și link-ul către platforma de ticketing prin care vor putea fi procurate de către suporteri aceste abonamente.

Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia...
Digisport.ro
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
ADVERTISEMENT

De asemenea, ar mai trebui menționat în acest context și faptul că fanii care vor decide să nu își cumpere abonament pentru play-off tot vor putea să meargă la stadion pentru acele meciuri, în mod evident,, în baza unui bilet obișnuit achiziționat pentru fiecare partidă în parte.

Care sunt prețurile abonamentelor puse în vânzare de clubul Rapid pentru meciurile din play-off:

  • Peluza Nord – 150 de lei
  • Peluza Sud – 160 de lei
  • Tribuna 2 periferic – 220 de lei
  • Tribuna 2 central – 280 de lei
  • Tribuna 1 periferic – 220 de lei
  • Tribuna 1 central – 340 de lei
  • Tribuna 0 – 360 de lei
  • VIP rând 1 – 1100 de lei
  • VIP rând 2 – 1200 de lei
  • VIP rând 3 – 1200 de lei
  • VIP experience rând 4 – 1800 de lei
  • VIP rând 5 – 1400 de lei
  • VIP experience rând 5 – 1900 de lei
Florin Bratu, anunț direct după primul meci la Metaloglobus, 2-2 cu UTA: „Trebuie...
Fanatik
Florin Bratu, anunț direct după primul meci la Metaloglobus, 2-2 cu UTA: „Trebuie să acționăm!”
De ce au intrat jucătorii de la Celta Vigo cu tricouri inscripționate cu...
Fanatik
De ce au intrat jucătorii de la Celta Vigo cu tricouri inscripționate cu numele Madonnei. Și Ionuț Radu a apărut așa pe teren
Giovanni Becali a anunţat favoritele la titlu în SuperLiga şi „bomba” care poate...
Fanatik
Giovanni Becali a anunţat favoritele la titlu în SuperLiga şi „bomba” care poate răsturna calculele: „Poate fi ca Urziceniul”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Fără dubii! Alex Chipciu a numit 'cea mai bună' echipă din istoria României:...
iamsport.ro
Fără dubii! Alex Chipciu a numit 'cea mai bună' echipă din istoria României: 'Cât trăim noi ca națiune așa va fi!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!