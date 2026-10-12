Rapid a rupt blestemul cu U Cluj! De când nu mai câștigaseră giuleștenii

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Rapid o învinge pe U Cluj, 4-3, în cel mai spectaculos meci al etapei. Victoria este și mai dulce pentru giuleșteni, având în vedere că de mai bine de 2 ani nu au reușit să câștige cu „șepcile roșii”.

Rapid, victorie după 2 ani și 3 luni în fața lui U Cluj

Rapid a câștigat în deplasarea de la Cluj, 4-3. Elevii lui Daniel Pancu au învins-o pe U, la capătul unui meci nebun în care s-au marcat 7 goluri. Pentru giuleșteni au ieșit la rampă , și Filip Stojilkovic (26 ani) cu o „dublă”.

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Cu victoria de pe Cluj Arena, gruparea alb-vișinie a rupt blestemul față de U. Ultimul succes pe care Rapidul l-a obținut împotriva ardelenilor datează din 23.07.2023, când antrenor era chiar Cristiano Bergodi (61 ani), adversarul giuleștenilor din această rundă. De atunci, în cele 9 jocuri, U Cluj a câștigat de 7 ori, iar două rezultate s-au terminat la egalitate.

Ultimele 10 meciuri dintre Rapid și U Cluj

U Cluj – Rapid 0-3 (23.07.2023)

Rapid – U Cluj 2-3 (27.11.2023)

Rapid – U Cluj 0-2 (16.09.2024)

U Cluj – Rapid 2-1 (01.02.2025)

Rapid – U Cluj 0-2 (19.04.2025)

U Cluj – Rapid 2-2 (24.05.2025)

U Cluj – Rapid 0-0 (12.09.2025)

Rapid – U Cluj 0-2 (31.01.2026)

Rapid – U Cluj 1-2 (05.04.2026)

U Cluj – Rapid 1-0 (09.05.2026)

Daniel Pancu, fericit că Rapid a câștigat, în sfârșit, în fața lui U Cluj

Complexul pe care Rapid l-a avut cu U Cluj, în ultimii 2 ani, a fost confirmat și de Daniel Pancu. Antrenorul clubului patronat de Daniel Pancu s-a declarat fericit să a învins, în sfârșit, echipa din Ardeal. Mai mult, a ținut să precizeze că dacă , precum Cluj Arena, jocul rapidului ar fi arătat altfel, iar Stojilkovic ar fi marcat mai mult de 3 goluri.

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„A fost o perioadă foarte lungă de când Rapid nu a mai câștigat cu U Cluj. Echipa se luptă se bate. Dacă am fi avut și noi un gazon ca acesta, am fi depășit 30 de goluri, sunt convins de asta.

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O să-l mai chem la masă pe Stojilkovic pentru că i-a priit, a dat gol. O să mai fac asta și cu alții. Eu nu m-am îndoit niciodată de valoarea lui. Dacă avea așa iarbă și la noi, în Giulești, aveam mai multe goluri. Vă asigur eu de asta”, a declarat Daniel Pancu la flash-interviu, după U Cluj – Rapid 3-4.

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În urma acestui rezultat, Rapid a urcat pe locul 2 în SuperLiga, cu 24 de puncte după 11 etape, cu 2 puncte mai puțin decât liderul Dinamo. În timp ce U Cluj se află pe poziția a cincea, cu 18 puncte.