Rapid a rupt „blestemul” vechi de 23 de ani! Coincidența care poate aduce titlul în Giulești, după ce FCSB a ratat play-off-ul

Rapid e în sărbătoare după ce FCSB a ratat matematic calificarea în play-off. Dincolo de rivalitatea cu roș-albaștrii, giuleștenii au rupt un blestem vechi de 23 de ani. Coincidența amintește de stagiunea 2002-2003, sezonul în care Rapid cucerea titlul de campioană.
Odată cu ultimul fluier al lui Marian Barbu la Dinamo – FC Argeș 0-1, s-a stabilit configurația finală a play-off-ului din SuperLigă. Din top 6 nu face însă parte nici FCSB, campioana en-titre. Este pentru prima oară în ultimii 10 ani, de când competiția se dispută în sistem play-off/play-out, când o campioană ratează prezența în primele șase.
Cum FCSB nu mai poate termina mai sus de locul 7 în acest sezon, roș-albaștrii au bifat o contraperformanță istorică. Niciodată, în era lui Gigi Becali, clubul nu a încheiat mai jos de locul 6. De altfel, locul 6 reprezenta până acum cea mai slabă clasare, înregistrată la finalul sezonului 2008–2009.
Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș sunt cele șase echipe calificate în play-off. De faptul că FCSB nu este prezentă acolo se bucură, poate, cel mai mult Rapid. Va fi pentru prima dată din 2003 încoace când giuleștenii vor încheia campionatul pe o poziție mai bună decât FCSB. În ultimii 23 de ani, formația de sub Podul Grant nu terminase niciodată deasupra rivalei roș-albastre.
În acest moment, cu două etape rămase din sezonul finalului regulat, Rapid este pe locul 2, cu 52 de puncte, cu șapte mai puține decât liderul U Craiova. Alb-vișiniii nu au jucat încă în această rundă, în care o vor înfrunta pe Unirea Slobozia. Meciul va avea loc luni, 2 martie, de la ora 19:30.
Așadar, ultima dată când Rapid a terminat peste FCSB în campionat a fost în sezonul 2002-2003, un sezon memorabil pentru alb-vișinii. La vremea respectivă, echipa antrenată de Mircea Rednic a reușit să cucerească ultimul titlul de campioană. Atunci, SuperLiga nu utiliza sistemul cu play-off și play-out, astfel că ierarhia finală s-a stabilit după cele 30 de etape ale sezonului regulat.
La finalul sezonului 2002-2003, Rapid a terminat campionatul pe locul 1, cu 63 de puncte, în timp ce FCSB s-a clasat pe locul 2, cu 56 de puncte. Diferența de șapte puncte a demonstrat superioritatea constantă a giuleștenilor din acea stagiune, consolidând astfel un parcurs de campioană memorabil pentru suporteri.
Această coincidență istorică capătă acum o aură specială, pentru că, după 23 de ani, Rapid reușește din nou să termine peste FCSB în campionat, readucând amintiri frumoase și speranțe mari pentru un nou titlu în vitrina clubului de sub Podul Grant.