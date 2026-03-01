Rapid a rupt „blestemul” vechi de 23 de ani! Coincidența care poate aduce titlul în Giulești, după ce FCSB a ratat play-off-ul

ADVERTISEMENT

Rapid e în sărbătoare după ce FCSB a ratat matematic calificarea în play-off. Dincolo de rivalitatea cu roș-albaștrii, giuleștenii au rupt un blestem vechi de 23 de ani. Coincidența amintește de stagiunea 2002-2003, sezonul în care Rapid cucerea titlul de campioană.

„Blestem” rupt! Rapid încheie campionatul peste FCSB după 23 de ani

Odată cu ultimul fluier al lui Marian Barbu la . Din top 6 nu face însă parte nici FCSB, campioana en-titre. Este pentru prima oară în ultimii 10 ani, de când competiția se dispută în sistem play-off/play-out, când o campioană ratează prezența în primele șase.

Cum FCSB nu mai poate termina mai sus de locul 7 în acest sezon, roș-albaștrii au bifat o contraperformanță istorică. Niciodată, în era lui Gigi Becali, clubul nu a încheiat mai jos de locul 6. De altfel, locul 6 reprezenta până acum cea mai slabă clasare, înregistrată la finalul sezonului 2008–2009.

Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș sunt cele șase echipe calificate în play-off. De faptul că FCSB nu este prezentă acolo se bucură, poate, cel mai mult Rapid. Va fi pentru prima dată din 2003 încoace când giuleștenii vor încheia campionatul pe o poziție mai bună decât FCSB. În ultimii 23 de ani, formația de sub Podul Grant nu terminase niciodată deasupra rivalei roș-albastre.

În acest moment, cu două etape rămase din sezonul finalului regulat, Rapid este pe locul 2, cu 52 de puncte, cu șapte mai puține decât liderul U Craiova. Alb-vișiniii nu au jucat încă în această rundă, în care o vor înfrunta pe Unirea Slobozia. Meciul va avea loc luni, 2 martie, de la ora 19:30.

Coincidența care aduce aminte de ultimul titlu al Rapidului

Așadar, ultima dată când Rapid a terminat peste FCSB în campionat a fost în sezonul 2002-2003, un sezon memorabil pentru alb-vișinii. La vremea respectivă, echipa antrenată de Mircea Rednic a reușit să cucerească ultimul titlul de campioană. Atunci, SuperLiga nu utiliza sistemul cu play-off și play-out, astfel că ierarhia finală s-a stabilit după cele 30 de etape ale sezonului regulat.

La finalul sezonului 2002-2003, Rapid a terminat campionatul pe locul 1, cu 63 de puncte, în timp ce FCSB s-a clasat pe locul 2, cu 56 de puncte. Diferența de șapte puncte a demonstrat superioritatea constantă a giuleștenilor din acea stagiune, consolidând astfel un parcurs de campioană memorabil pentru suporteri.

Această coincidență istorică capătă acum o aură specială, pentru că, după 23 de ani, Rapid reușește din nou să termine peste FCSB în campionat, readucând amintiri frumoase și