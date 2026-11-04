Sport

Rapid a scăpat de țeapa sezonului! Atacantul dorit cu ardoare în Giulești are cifre înfiorătoare

Gabriel Neagu
04.11.2026 | 19:00
Rapid a scapat de teapa sezonului Atacantul dorit cu ardoare in Giulesti are cifre infioratoare
SPECIAL FANATIK
Fostul atacant dorit de Rapid are un sezon îngrozitor în Italia. sursa foto: colaj fanatik / profimedia
Un jucător dorit de Rapid în vara acestui an are cifre dezastruoase la noua sa echipă. Transferul lui Filip Stojilković s-a dovedit mișcarea corectă pe piața transferurilor.
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Rapid București a dorit să îl transfere Alessandro Debenedetti (23 de ani). Totuși, fotbalistul italian a refuzat să vină în Giulești și a ales să evolueze în Serie B, la Cesena. Giuleștenii s-au reorientat pe piața transferurilor și în locul pe care putea să îl ocupe Debenedetti a sosit Filip Stojilković.

Alessandro Debenedetii ar fi putut fi țeapa sezonului la Rapid București

Uitându-se retrospectiv, ratarea transferului vârfului italian nu este o pierdere pentru Rapid. Cifrele atacantului de la Cesena sunt dezastruoase în prima parte a acestui sezon. Alessandro Debenedetti traversează o perioadă complicată pe ”Dino Manuzzi”, iar statisticile sale sunt departe de cele ale unui vârf veritabil.

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Atacantul din Savona a ajuns, în august, în echipa lui Alessandro Diamanti, însă tehnicianul nu a fost impresionat. Alessandro Debenedetti a fost adus ca variantă de urgență pentru Cesena, iar acesta a pierdut categoric lupta împotriva titularului Cesenei, Shpendi. Debenedetti și-a făcut apariția numai în ultima jumătate de oră a meciurilor. Până în prezent, vârful ce putea îmbrăca tricoul Rapidului a strâns 9 partide în actualul sezon, fără să contribuie la vreun gol al ”Cailor de Mare”.

În plus, Alessandro Debenedetti este sub formă de împrumut la Cesena. Asta înseamnă că la sfârșitul acestui sezon, clubul va decide dacă îl va cumpăra definitiv sau îl va trimite înapoi la clubul de proveniență, Genoa. Totuși, cifrele sale fac greu de crezut scenariul în care oficialii de pe ”Dino Manuzzi” ar fi deciși să îl transfere definitiv.

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  • 6.4 este media notelor obținute de Alessandro Debenedetti în acest sezon, conform SofaScore

Alessandro Debenedetti, condamnat la împrumuturi pe bandă rulantă la Genoa

În cazul, cel mai probabil, în care Alessandro Debenedetti va reveni la Genoa, în vara anului viitor, ar fi condamnat să își caute un nou angajament temporar. Șansele atacantului din Savona de a se impune pe ”Luigi Ferraris” sunt foarte mici. Debenedetti ar trebui să îl convingă pe Daniele De Rossi că merită minute de joc în detrimentul lui: Vitinha, Lorenzo Colombo, Milutin Osmajic, Elias Havel și Joi Nuredini.

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De menționat este că, cel puțin statistic, șansa sa este aproape nulă. Cota de piață a lui Alessandro Debenedetti (700 de mii de euro) este cu peste un sfert mai mică decât al celui mai slab catalogat atacant al ”grifonilor”: Joi Nuredini – un milion de euro. În cazul în care ne uităm la cel mai valoros atacant din lotul lui Daniele De Rossi, Vitinha, diferența este de peste 11 ori – 8 milioane de euro.

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Filip Stojilković are cifre mai bune decât Alessandro Debenedetti

Deși, la momentul respectiv, mai multe voci din fotbal au considerat că ratarea transferului lui Alessandro Debenedetti este o pierdere pentru Rapid, acest eșec a deschis drumul lui Filip Stojilković către Giulești. Atacantul elvețian are cifre mai bune decât italianul, marcând 4 goluri în cele 12 meciuri în care a evoluat pentru echipa lui Daniel Pancu.

Filip Stojilković a înscris în 3 partide de campionat, reușind și o ”dublă”. Acestea sunt meciurle în care elvețianul cu origini sârbe și-a trecut numele pe tabela marcatorilor:

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  • 1 gol: Rapid – Universitatea Craiova 1-1 (31 august 2026)
  • 2 goluri: Rapid – Universitatea Cluj 4-3 (12 octombrie 2026)
  • 1 gol: Rapid – FCSB 4-1 (24 octombrie 2026)
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