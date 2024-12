Rapid a semnat pactul cu Dinamo pentru reciprocitatea între suporteri! Câți fani rapidiști vor fi pe Arena Națională la derby: „S-a rezolvat!”

După ce președintele Rapidului, . Astăzi, la FANATIK SUPERLIGA, Moldovan a făcut un nou anunț și a declarat că cele două sunt aproape de o înțelegere.

Dinamo – Rapid s-ar putea juca cu 7000 de giuleșteni pe stadion. Cele două echipe sunt înțeles!

În direct la FANATIK SUPERLIGA, președintele giuleștenilor, Viorel Moldovan, a intrat în contact telefonic cu moderatorul emisiunii, Cristi Coste, și invitații lui și a dat ultimele detalii despre acordul de reciprocitate pentru bilete în meciul Dinamo – Rapid.

Viorel Moldovan a declarat că este foarte aproape să se ajungă la un acord în ceea ce privește semnarea protocolului: „(n.r. – Câți sepctatori rapidiști vor fi pe Arena Națională din ceea ce știi tu?) În momentul de față nu vă pot spune exact pentru că suntem în negocieri. S-ar putea să ajungem la un numitor comun și să semnăm acel protocol reciproc.

Reciprocitatea este normală, așa trebuie să fie de fiecare dată. Trebuie să fie echitabil pentru toată lumea. Fanii noștri, cât și cei dinamoviști să participe în număr cât mai mare pentru a oferi un spectacol de calitatea duminică seară.

Suntem în discuții chiar acum. Așteptăm să vedem cum decurg. E în discuție doar Arena Națională.”, a spus Viorel Moldovan despre situația fanilor pentru Dinamo – Rapid

Contrat de Dănuț Lupu care i-a spus președintelui giuleștenilor că Rapidul nu își dorește să joace pe Arena Națională, ci pe Giulești, Viorel Moldovan a replicat: „De ce să nu vrea Rapid să joace pe Arena Națională?

Dacă stabilim asta prin protocol, noi ne dorim acest lucru. În discuție intră doar perioada de play-off sau play-out (n.r. – pentru reciprocitatea biletelor), depinde unde vom fi. Nu e pentru la anul, doar pentru 2025.

Dacă una va fi în play-off și cealaltă în play-out, asta este, despre asta tot discutăm și încercăm să ajungem la un acord în acest moment.”

Ulterior, Andrei Nicolescu a confirmat înțelegerea: „Este adevărat, s-a rezolvat. Avem semnătura celor de la Rapid pe protocol. Ei vor primi 7000 de bilete, noi primim 7000 de bilete”, a declarat conducătorul lui Dinamo

Viorel Moldovan, a prefațat derby-ul de duminică seară

Duminică seară, de la ora 20:00, Dinamo și Rapid se vor întâlni în derby-ul Bucureștiului. Ambele echipe și-au păstrat jucătorii proaspeți în etapa din Cupa României. Rapid era deja calificată, iar Dinamo nu mai avea nicio șansă de a se califica, de aceea, cele două și-au putut permite să arunce în luptă o formație de start alcătuită din jucători ce au evoluat mai puțin în ultima vreme.

„Atât noi, cât și ei, în meciurile din Cupa României, am încercat să gestionăm cât mai echilibrat situația. Ei nu mai aveau șanse, iar noi eram deja calificați. Am încercat să ne protejăm cât de cât posibilul „11” pentru a fi în formă la acest derby. Am jucat luni, meciul de Cupa României împotriva CFR a fost ieri, au fost multe meciuri într-o perioadă foarte scurtă și a trebuit să avem un echilibru pentru meciul cu Dinamo ca jucătorii să fie odihniți.

E un derby, se pot întâmpla foarte multe lucruri la un asemenea joc. Sunt orgolii, ne dorim foarte mult să câștigăm cele 3 puncte, avem foarte mare nevoie de ele.”, a declarat Viorel Moldovan la FANATIK SUPERLIGA

Întâlnirea dintre cele două le găsește pe Dinamo și Rapid pe locurile 2, respectiv 7. Dacă Rapid va câștiga, ar putea termina anul 2024 în play-off, în timp ce dinamoviștii, in cazul unei victorii, ar putea finaliza 2024 pe poziția de lider a SuperLigii României.