Rapid a spulberat Hypo Viena în European League! Duel infernal pentru un loc în grupele competiţiei

Rapid a trecut fără drept de apel de Hypo Viena, în turul doi preliminar din European League. Giuleştencele vor lupta cu Bensheim pentru un loc în grupe.
Marian Popovici
04.10.2025 | 20:00
Rapid a spulberat Hypo Viena în European League! Duel infernal pentru un loc în grupele competiţiei. Sursa: sportpictures.eu

Rapid şi Minaur Baia Mare sunt reprezentantele României în prelimiariile European League, competiţie în care vicecampioana Corona Braşov este calificată direct în faza grupelor.

Rapid a spulberat Hypo Viena în European League!

Echipa din Giuleşti a intrat în turul doi preliminar, unul în care n-a avut nicio problemă cu Hypo Viena, fostul gigant al Europei în handbalul feminin. Dar echipa austriacă este doar o umbră a trecutului, astfel că Rapid n-a avut nicio emoţie.

După 32-24 în tur, echipa lui Laurent Bezeau s-a calificat în ultimul tur preliminar după 30-19 în retur, meciul fiind disputat în sala din Chiajna. A fost o „dublă” de încălzire pentru Rapid, care va juca pentru un loc în grupe cu HSG Bensheim/Auerbach, locul 5 în campionatul german anul trecut.

Hypo Viena este campioana Austriei, dar nu mai contează pe plan european. Perioada 1990-2000 a fost cea mai glorioasă din istoria clubului care a câştigat de opt ori Liga Campionilor. Ultimul rezultat important în Champions League a fost semifinala din 2009.

Luptă cu liderul din Bundesliga pentru un loc în grupe!

În ultimul tur preliminar, Rapid va întâlni o echipă în formă. Bensheim/Auerbach este lider în Bundesliga, cu patru succese din patru meciuri. În ultima etapă a învins fără drept de apel Borussia Dortmund, scor 38-32.

Minaur Baia Mare va intra în competiţie direct în turul trei preliminar, acolo unde va întâlni Horens. Echipa daneză a trecut de Yalikavak din Turcia. După 24-25 în tur, danezele au câştigat returul fără nicio emoţie: 23-40.

