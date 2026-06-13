Sport

Rapid a stabilit prețul fotbalistului pus pe lista de transferuri! „A vorbit deja cu conducerea”

Un fotbalist de la Rapid ar putea să plece în această vară în cazul în care giuleștenii vor primi suma solicitată. Acesta a fost propus mai multor grupări din străinătate.
Bogdan Mariș
13.06.2026 | 20:38
Rapid a stabilit pretul fotbalistului pus pe lista de transferuri A vorbit deja cu conducerea
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Rapid i-a stabilit prețul lui Denis Ciobotariu (28 de ani). FOTO: Sport Pictures
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Sezonul 2025-2026 ar putea fi ultimul pentru Denis Ciobotariu (28 de ani) la Rapid. Fundașul și-a pierdut locul de titular în 2026 și și-a exprimat dorința de a pleca de la echipă, iar giuleștenii i-au stabilit prețul: 250.000 de euro. Fotbalistul crescut de Dinamo ar fi fost propus unor grupări din străinătate.

Rapid i-a stabilit prețul lui Denis Ciobotariu

Rapid a plătit 50.000 de euro celor de la Sepsi pentru a-l transfera pe Denis Ciobotariu în ianuarie 2025, cu 6 luni înainte ca înțelegerea sa cu formația covăsneană să expire. Fundașul a strâns 45 de prezențe într-un sezon și jumătate, reușind să marcheze 5 goluri, însă în ultimele luni ale stagiunii 2025-2026 și-a pierdut locul de titular, iar acesta și-a exprimat dorința de a pleca în această vară.

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„Este nemulțumit și vrea să plece! Este normal ca un fotbalist să fie nemulțumit și să vrea să plece atunci când stă pe bancă. A vorbit deja cu conducerea, iar dacă vine cu o ofertă în jurul sumei de 250.000 de euro, o să fie lăsat să plece!”, au transmis surse din cadrul clubului Rapid, conform Trumedia. FANATIK a anunțat în exclusivitate pe 24 mai că Denis Ciobotariu și alți doi jucători de la Rapid au fost puși pe lista de transferuri.

Denis Ciobotariu, propus în străinătate

Conform sursei menționate, Denis Ciobotariu a purtat discuții cu mai mulți agenți și a fost propus unor echipe din Turcia, Kazahstan și Emiratele Arabe Unite. În cazul în care va pleca în străinătate, ar fi prima experiență în afara României pentru fundașul de 28 de ani, care a evoluat pentru Dinamo, Chindia Târgoviște, CFR Cluj, FC Voluntari și Sepsi înainte de a semna cu Rapid.

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Acesta are în palmares nu mai puțin de șapte trofee: trei titluri de campion, toate cu CFR Cluj, o Cupă cu Sepsi, și trei Supercupe, una alături de clujeni și două în perioada petrecută la gruparea din Covasna. Rapid a bifat recent primul transfer din această vară, un mijlocaș care a câștigat trei titluri de campion în carieră.

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