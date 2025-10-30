Sport
Rapid a trebuit să aștepte Cupa României pentru a primi primul penalty din acest sezon! Moment controversat în Giulești. Video

Rapid a primit primul penalty din acest sezon, în meciul de Cupa României cu Dumbrăviţa. Iulian Călin nu a acordat iniţial penalty-ul, dar protestele giuleştenilor l-au convins să fluiere.
30.10.2025 | 23:05
Rapid joacă în Giuleşti cu Dumbrăviţa în prima etapă din faza grupelor în Cupa României. Misiunea echipei lui Costel Gâlcă a fost una facilă (scor 4-0), fiind o pregătire bună pentru derby-ul cu Universitatea Craiova din weekend.

Rapid, primul penalty din acest sezon!

Abia în al 15-lea meci din acest sezon giuleştenii au primit prima lovitură de pedeapsă. S-a întâmplat în minutul 69 al confruntării, la un henţ în careu. Iniţial, Iulian Călin nu a acordat faultul, dar rapidiştii au protestat vehement, în frunte cu Hromada şi centralul şi-a schimbat decizia.

Alex Dobre a transformat fără emoţii şi a urcat scorul la un 3-0 clar, cu 20 de minute rămase de jucat. În prima parte au marcat Timotej Jambor, aflat la prima reuşită în tricoul Rapidului şi Kramer. Acelaşi Dobre a stabilit scorul final.

Giuleştenii au făcut scandal după două penalty-uri neacordate cu U Cluj

Rapid a criticat în repetate rânduri arbitrajul din acest sezon. Giuleştenii au solicitat două penalty-uri în finalul meciului cu U Cluj, încheiat 0-0. Cu toate acestea, echipa lui Gâlcă are o singură înfrângere: 0-1 cu Hermannstadt.

