Rapid a trebuit să aștepte Cupa României pentru a primi primul penalty din acest sezon! Moment controversat în Giulești. Video

Rapid joacă în Giuleşti cu Dumbrăviţa în prima etapă din faza grupelor în Cupa României. , fiind o pregătire bună pentru derby-ul cu Universitatea Craiova din weekend.

Rapid, primul penalty din acest sezon!

Abia în al 15-lea meci din acest sezon giuleştenii au primit prima lovitură de pedeapsă. S-a întâmplat în minutul 69 al confruntării, la un henţ în careu. Iniţial, Iulian Călin nu a acordat faultul, dar rapidiştii au protestat vehement, în frunte cu Hromada şi centralul şi-a schimbat decizia.

Alex Dobre a transformat fără emoţii şi a urcat scorul la un 3-0 clar, cu 20 de minute rămase de jucat. În prima parte au marcat Timotej Jambor, aflat la prima reuşită în tricoul Rapidului şi Kramer. Acelaşi Dobre a stabilit scorul final.

Rapid a criticat în repetate rânduri arbitrajul din acest sezon. . Cu toate acestea, echipa lui Gâlcă are o singură înfrângere: 0-1 cu Hermannstadt.

Cupa României este un obiectiv important pentru Rapid, dar dacă meciul cu Dumbrăviţa a fost o formalitate, urmează două confurntări dificile pentru echipa lui Gâlcă, împotriva lui FC Argeş şi CFR Cluj.