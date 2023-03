Rapid, acasă la Rică Răducanu și Ion Manu, doi dintre cei mai mari portari din istoria clubului. Video

, pentru a-și aduce aminte de fostele glorii ale clubului. „Giuleștenii” s-au deplasat la Vlădeni, comuna care i-a dat pe Rică Răducanu și Ion Manu, doi dintre cei mai buni portari din istoria echipei.

Rapid a împărțit echipament și mingi în comuna care i-a dat fotbalului pe Rică Răducanu și Ion Manu

Rapid nu își uită fostele glorii, iar o delegație „alb-vișinie s-a deplasat în comuna Vlădeni, în frunte cu Ion Manu, Mugur Bolohan și Lucian Ionescu, ofițerul de presă al clubului.

Vlădeni este o comună importantă pentru istoria Rapidului, deoarece a dat două . În absența lui Rică Răducanu, care se confruntă cu probleme medicale, Ioan Manu a fost cel care a revenit pe coclaurile unde s-a lansat în fotbal.

Copiii din localitate au fost întâmpiți așa cum se cuvine, cu zeci de mingi de fotbal, handbal sau baschet, dar și echipament complet, în speranța că Vlădeniul va da din nou un jucător important pentru Rapid: „Ar fi super ca Vlădeniul să mai dea un portar Rapidului”, a spus și Ion Manu.

Ion Manu, răscolit de amintiri la întoarcerea în Vlădeni: „În poarta asta am apărat primul 11 metri”

Ion Manu a revenit în poarta de pe terenul din satul natal: „În poarta asta am apărat primul unsprezece metri la copii, până în clasa a 8-a. Sunt în poarta copilăriei”.

În Vlădeni există un teren de fotbal și o bază sportivă cu sală acoperită, care poartă chiar numele de „Rică Răducanu”, precum și un teren sintetic: „Indiferent de disciplină, fie că e fotbal, handbal, baschet sau orice altceva, sportul poate constitui alternativa unui viitor mai bun pentru copii, mai ales pentru cei care provin din zonele rurale”, a spus și Mugur Bolohan.

Ion Manu e recunoscător că a putut să dea ceva înapoi comunei în care s-a născut: „ Sper că n-ai văzut și lacrima care a curs! E un sentiment aparte pentru mine, de-asta am și vrut să vă aduc aici pe maidanul ăsta. Aici am făcut primul plonjon. Apoi a trebuit să iau tramvaiul să ajung la Rapid. Niște sentimente superbe pentru mine și mă bucur că am reușit prin această acțiune să ajutăm copiii din comuna mea natală, prin aducerea mingiilor, tricourilor.

Sper ca având și cu ce să lucreze acum copiii să tindă spre performanță. Țin să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit. Ar fi bine ca lucrurile să se mențină”, a continuat legenda Rapidului.

„În perioada mea nu erau deloc aceste calculatoare și singura plăcere după ce se termina școala era să ne întâlnim să batem mingea și să facem o miuță. Chiar o să facem niște demersuri pentru un meci demonstrativ de old boys. Porțile ni se deschid și suntem peste tot acasă!”, a mai spus Ion Manu, actual antrenor la academia Rapidului.