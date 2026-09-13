Rapid, acord cu Genoa! Daniel Pancu a confirmat: „E foarte benefic”

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După etapa a 10-a, SuperLiga va lua o pauză de aproximativ trei săptămâni pentru acțiunile echipelor naționale, iar Rapid a profitat de această oportunitate pentru a organiza un amical cu cealaltă echipă patronată de Dan Șucu, Genoa. Daniel Pancu (49 de ani) a confirmat acest lucru după victoria obținută de giuleșteni contra lui FC Voluntari.

Rapid, amical cu Genoa în octombrie! Ce a declarat Daniel Pancu

Daniel Pancu a vorbit după meciul cu FC Voluntari despre partida amicală pe care Rapid o va disputa împotriva celor de la Genoa. „E foarte benefic. Am jucat în pregătire cu Slovan Liberec, care ne-a călărit. Mi-aș fi dorit încă 5 jocuri cu ei. La fel aș vrea să jucăm în fiecare zi cu Genoa”, a afirmat tehnicianul la .

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Conform sursei menționate, partida de pregătire dintre Rapid și Genoa se va disputa pe 2 octombrie, la București. Dacă giuleștenii traversează un moment bun în SuperLiga, unde ocupă locul 2, . Singura victorie obținută în acest sezon de Genoa a fost în Cupă, 4-1 contra lui Ascoli, bilanțul în primele 4 etape din Serie A fiind de 3 eșecuri și o remiză.

Cu un singur punct obținut, echipa pregătită de Daniele de Rossi ocupă momentan penultima poziție în clasamentul din Serie A. Înainte de pauza internațională, Genoa va mai juca două meciuri, pe teren propriu contra lui Sudtirol în Cupă (15 septembrie) și în deplasare la Parma în campionat (20 septembrie), în timp ce Rapid va mai disputa un singur joc, în Giulești contra lui FC Argeș (18 septembrie).

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Rapid a adus trei jucători de la Genoa în această vară

La Rapid au sosit în această vară trei fotbaliști de la Genoa, sub formă de împrumut: fundașul stânga Latif Ouedraogo, fundașul central Alin Kumer Celik și mijlocașul central Chec Bebel Doumbia. Cei doi jucători africani au primit minute din partea lui în mai multe partide, în timp ce slovenul Celik nu a debutat încă pentru giuleșteni.