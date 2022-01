Rapidiștii ies la atac după 0-1 cu Universitatea Craiova. ”Ne-au adormit cu COVID-ul acesta”/”Au ținut ritmul, să nu se mai plângă”

Universitatea Craiova și Rapid au oferit un fotbal bun în cel dintâi derby al anului. O greșeală în defensiva giuleștenilor a făcut diferența și .

Oltenii au înscris încă din minutul 5 și au fost vioara întâi în prima repriză. Forma fizică bună arătată de jucătorii lui Laurențiu Reghecampf au trezit suspiciuni în tabăra vișiniilor.

Mihai Iosif: ”Astea sunt știri pentru copii, nu pentru noi

Antrenorul Mihai Iosif, dar și fotbaliștii lui sunt extrem de revoltați pe atmosfera care s-a creat înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova, referitoare la infectarea jucătorilor cu noua tulpină de coronavirus.

Atât tehnicianul Rapidului, cât și jucătorii, .

”Problema noastră a fost că ne-au adormit cu COVID-u cu astea. Am venit prea relaxați și asta a fost o problemă. Ne-am trezit după minutul 5 dar nu am reușit s-o băgăm în poartă. Ne trebuie atitudine, asta ne-a lipsit”, a declarat căpitanul Cristi Săpunaru.

”Știrile astea sunt de adormit copii, nu pentru noi, sunt știri pe surse. Cred că meritam să mergem cu un punct de aici, ultimii 20 de metri nu am avut limpezimea de care era nevoie. N-am atacat în nicio fază colțul scurt”, a explicat Mihai Iosif eșecul de la Craiova.

”Au ținut ritmul, să nu se mai plângă. Știm toți că sunt știri false. Nu cred că au fost așa mari probleme, au stat bine fizic”, a adăugat și Alexandru Albu.

Alexandru Albu: ”A trecut mingea prin fața porții lor, numai noi nu eram acolo”

Trecând peste polemica generată de problemele pe care oltenii le-au avut încă din cantonamentul din Turcia, pe care l-au încheiat mai devreme din cauza apariției unui focar de COVID, giuleștenii au avut puterea să-și analizeze propria evoluție.

”Știam că întâlnim o echipă agresivă, care se închide foarte bine pe zona centrală. Am avut ocazii, a trecut mingea prin fața porții lor, numai noi nu eram pe acolo. Dacă eram mai atenți cred că puteam să înscriem”, a răbufnit Alexandru Albu.

”Am primit acel gol repede, apoi am intrat și noi în meci, am avut ocazii. Vina e a echipei nu a unui jucător că nu am plecat cu punct de aici.

Am venit prea relaxați și asta a fost o problemă. Ne-am trezit după minutul 5 dar nu am reușit s-o băgăm în poartă. Ne trebuie atitudine, asta ne-a lipsit”, a punctat și Cristi Săpunaru.