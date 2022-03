„Fachirul din Giulești” crede că noul stadion al lui Rapid are prea puține locuri. Ce spune de Adrian Mutu și George Copos. Exclusiv

Niki Dumitriu este un o legendă a Rapidului, idolul „Potcoavei”, supranumit „Fachirul din Giulești” pentru felul în care „ascundea” mingea adversarilor. A rămas în istoria fotbalului românesc și pentru celebrul aforism „Decât un gol urât, mai bine o bară frumoasă!”.

Nichi Dumitriu, „Fachirul din Giulești”, crede că noul stadion al lui Rapid are prea puține locuri. Ce spune de Adrian Mutu și George Copos

l-a sunat pe Nichi Dumitriu în , la Atena, unde este stabilit din 1987 și l-a întrebat nu numai de sănătate, dar și de Rapid, de , care va fi, în sfârșit, inaugurat sâmbătă seară, de la ora 20:30, cu un meci amical între echipa lui și „frații” de la Politehnica Timișoara.

Nichi Dumitriu, în buletin Emil Dumitriu, a împlinit 79 de ani pe 5 noiembrie trecut și este al treilea din 4 frați, cel mai mare, Marin Dumitriu, apoi Toma Dumitriu I, Emil Nichi Dumitriu II și Dumitru Țiți Dumitriu III.

Doar primul n-a jucat fotbal, ceilalți fiind jucători și antrenori apreciați în fotbalul românesc. Există și un Dumitriu IV, Constantin, poreclit „Bilă”, dar care nu este rudă cu cei amintiți, deși se face des această confuzie.

Nichi Dumitriu a fost jucător de bază în echipa Rapidului care câștiga în 1967 primul titlu din cele trei ale giuleștenilor. Patru chiar, dacă adăugăm și „Cupa Basarabia”, de fapt un campionat de război, în anii 1941-1942, pe care, însă, FRF nu-l consideră „oficial”.

Cine poate să readucă „farmecul vieții” din vechea „Potcoavă” în noul stadion din Giulești

Kalimera, kyrie Dumitriu! Cum este vremea la Atena?

– Vă salut, e frumos, soare, cald la Atena… și s-a anunțat că se face și mai cald zilele următoare, cu temperaturi în jur de 18-20 de grade Celsius.

Nu veniți în țară, la inaugurarea noului stadion al Rapidului?

– Din păcate nu pot… M-au sunat să mă invite, m-am bucurat mult că nu m-au uitat, le mulțumesc, dar nu pot veni din cauza piciorului… coxartroză… mă deplasez greu, nu pot ajunge sâmbătă în .

Renaște spiritul Giuleștiului din nou acasă? Stadionul e nou, e frumos, dar a pierdut parfumul unic al „Potcoavei”… „farmecul vieții” ar spune George Copos… Ce-i trebuie Rapidului ca să se simtă iarăși cu adevărat „acasă”?

– Știi cine poate să aducă spiritul vechiului Giulești? Câteva talente ieșite din comun! În jurul cărora să se facă o echipă la care să-ți placă să te uiți. Care să cheme… să atragă suporterii în tribune. Vin suporterii, renaște spiritul Giuleștiului.

Noi trăiam pentru suporteri. Îmi aduc aminte de un suporter cunoscut pe atunci… Dumnezeu să-l ierte, că nu mai e… Cușa îl chema, era balerin la operă. Ținea el la mine în mod special.

Și vine într-o zi Cușa ăsta supărat tare de tot. „Ce-ai, mă, a murit cineva?”, „Nu, Emile… mi-a născut nevasta…”, „Și a pățit ceva?”, „Nu, e bine…”, „Și atunci ce-ai, ești nebun, de ce nu te bucuri?!”, „A născut o fată… Și eu voiam băiat, să-i dau numele tău, Nichi” …aproape că m-a pufnit râsul atunci… „Și?”, „Și i-am pus numele Emilia!”. (râde)

Emil, Emilia, a găsit soluția… Chiar, Nichi de unde vine?

– Domnule dragă, tatăl meu și cu unchiul… nașul care m-a botezat erau amândoi Nicolae… Și mai erau și chercheliți de bucurie… „Pe mine mă cheamă Nicolae, pe tine te cheamă Nicolae”, a zis nașul, „Hai să-l botezăm… Emil!” (râde) „Și ca să nu se supere nimeni, în familie o să-i spunem Nichi!”… (râde)

Nichi Dumitriu: „Mutu e băiat inteligent, dar să-l vedem când o să vină meciuri cu echipe mai puternice”

Domnule Dumitriu, Rapid are trei victorii după venirea pe banca tehnică a lui Adrian Mutu. Poate fi el soluția de antrenor pe termen lung în Giulești?

– S-ar putea… dar la astea trei meciuri puteam fi pe banca tehnică și eu, puteai fi și dumneata. Rapid a jucat ce știe deocamdată, e prea devreme să mă pot pronunța, să vedem mai încolo, când or veni meciuri mai puternice, cu echipele cele mai bune… Are timp și Mutu să-și facă echipa cum o vrea, cum o gândește el, e un băiat inteligent. După asta vom vedea ce știe să facă.

Ce vă doriți pentru Rapid?

– Să aibă măcar rezultatele din ultimele trei meciuri… (râde) Și să joace cu bucuria și cu fantezia cu care jucam noi pe vremuri. Și să dea mai multe goluri, golurile sunt sufletul unui meci de fotbal. Ca să umple stadionul.

Stadionul ăsta nou și o echipă care joacă fotbal pot să atragă o mare creștere de suporteri în tribune meci de meci. Deși am și o observație la stadion, cred că are prea puține locuri pentru câți suporteri are Rapid…

Cât are? 14-15 mii de locuri? Păi eu zic că trebuiau să fie vreo 30 de mii… Mai ales pentru când Rapid va ajunge în cupele europene. Pentru că sigur va ajunge!