Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv

Rapid negociază un transfer spectaculos în această iarnă. Mauro Pederzoli s-a deplasat în Italia pentru a-l convinge pe un fotbalist din Serie să semneze cu clubul din Giulești.

Un decar din Serie A negociază cu FC Rapid

, a doua zi după eșecul giuleștenilor cu CFR Cluj, 0-3, că Rapid negociază un transfer spectaculos în această iarnă.

Clubul patronat de Dan Șucu l-a delegat pe Mauro Pederzoli să-l convingă pe un mijlocaș ofensiv din Serie A să se alăture proiectului condus de Costantin Gâlcă. Profilul jucătorului a fost solicitat de antrenorul Rapidului încă din iarnă, când a preluat echipa.

„De lucrat la transferuri, se lucrează. Mauro, directorul sportiv al echipei, împreună cu Gâlcă sunt mereu în contact. Mauro Pederzoli a fost săptămâna trecută în Italia, deja a discutat cu un jucător acolo personal. A discutat cu un număr 10, este dorința expresă a lui Costel Gâlcă. Este un jucător care a lăsat o impresie bună în Italia, sperăm ca și jucătorul să-și dorească. De asta s-a și deplasat Mauro în Italia, să-i prezinte proiectul, să-i spună ce înseamnă Rapid.

Prima întâlnire a fost bună, acum să vedem mai departe. E greu să aduci un jucător din Italia să vină în România. OK, atrage orașul, atrag și suporterii, i s-a pus clipul de prezentare jucătorului. I-au fost prezentate imagini cu bazele de pregătire, suporterii. Se fac eforturi”, a declarat Robert Niță, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Jucătorul dorit de Rapid nu este de la Genoa

Legat de acest transfer, Robert Niță a ținut să ofere asigurări că mijlocașul ofensiv cu care negociază Mauro Pederzoli nu este legitimat la Genoa. Asta pentru că , ocupând locul 18 în clasament, cu doar 8 puncte adunate în 12 etape.

„Nu se pune problema ca vreun jucător din lotul celor de la Genoa să vină la Rapid, dar jucători care sunt în atenția celor de la Genoa, în departamentul lor de scounting, sunt într-o bază de date comună cu Rapid. Iar jucătorul de care vorbim a fost și în atenția lui Genoa”, a clarificat Robert Niță.

Dan Șucu, tentat să investească în această iarnă la Rapid

Fostul atacant din Giulești a mărturisit că poziția fruntașă din SuperLiga l-a făcut pe Dan Șucu să investească în campania de transferuri din iarnă pentru ca Rapid să-și îndeplinească obiectivul: accederea în cupele europene.

„Și din punctul de vedere al finanțatorului, altfel faci niște investiții în iarnă când ești sus acolo. Altfel investești când știi că ai șanse la Europa. Haide să păstrăm proporțiile, echipa asta când a început campionatul, obiectivul a fost o participare în cupele europene. Pentru că echipa este sus este meritul lui Gâlcă, pentru schimbările care s-au făcut, stilul acesta de joc, îi aparțin lui Gâlcă”, a mai spus Robert Niță.