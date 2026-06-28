Rapid, adversari de top în cantonamentul din Austria! Debut în forță cu Dinamo Kiev

Rapid își va desfășura cantonamentul de vară în Austria, la Bad Leonfelden. Stagiul de pregătire se va desfășura în intervalul 29 iunie – 10 iulie, după care jucătorii vor reveni în țară pentru noul sezon din SuperLigă. În perspectiva ambițiilor mărețe din stagiunea ce bate la ușă, giuleștenii au ales adversari puternici pentru meciurile amicale.
Daniel Pancu a debutat deja cu dreptul în primul amical al verii, scor 9-2 în fața celor de la CS Afumați. Totuși, datele problemei se vor modifica în perioada de acumulare din Austria, Rapid dorind ca în stagiunea 2026/2027 să prindă cel puțin un loc ce asigură prezența în cupele europene.
În acest sens, clubul din Giulești și-a programat patru dueluri de foc în cantonament. Primul adversar va fi chiar Dinamo Kiev, adversara lui U Cluj din turul 1 preliminar al UEFA Europa League, astfel că ardelenii vor urmări de aproape partida. Ulterior, Rapid va mai juca cu Rapid Viena, FC Kosice și Slovan Liberec. Programul este următorul:
FANATIK vă va ține la curent cu toate detaliile din perioada de pregătire a giuleștenilor. Pentru fanii care vor să urmărească meciurile din presezon, e bine de știut că acestea vor fi transmise pe canalul oficial de YouTube al Rapidului. Revenind la adversari, Dinamo Kiev a terminat pe locul 4 în Ucraina, câștigând Cupa. Rapid Viena a încheiat pe 5 în Austria, FC Kosice pe 8 în Slovacia, iar Slovan Liberec pe 6 în Cehia. Toți adversarii sunt de prim rang în țările din care provin.
Rapid este foarte aproape de a parafa un nou transfer: Jason Kodor, atacant care este așteptat în România duminică, 28 iunie, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Revenind la cantonament, cel mai probabil Kader Keita nu va putea fi prezent, în condițiile în care se află în continuare sub control judiciar. La reunirea lotului, Daniel Pancu a avut la dispoziție următorii jucători: