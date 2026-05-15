Rapid, afară din Europa după 2-2 cu FC Argeș, Dinamo e sigură de baraj! Toate calculele pentru locurile de Europa League și Conference League

Vineri seară, la Mioveni s-a jucat primul meci din etapa a 9-a, penultima, din play-off-ul SuperLigii. FC Argeș s-a duelat cu Rapid, partidă terminată la egalitate, scor 2-2. Ca urmare giuleștenii nu mai au șanse matematice la obținerea unui loc de cupe europene în acest final de sezon. În continuare, au mai rămas de disputat încă două meciuri în această rundă. Este vorba despre Dinamo – CFR Cluj, programat sâmbătă seară de la ora 21:00 pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală, respectiv Universitatea Craiova – U Cluj, duminică seară de la 20:30, meci care le-ar putea aduce oltenilor în mod matematic titlul de campioană.

Rapid, OUT din lupta pentru cupele europene după 2-2 la Mioveni cu FC Argeș! Cum arată acum calculele pentru celelalte echipe

După cum se știe deja foarte bine, câștigătoarea campionatului în SuperLiga merge în preliminariile Champions League, câștigătoarea Cupei României se duce în preliminariile Europa League, locul 2 din campionat direct în preliminariile Conference League, iar locul 3 în finala barajului, cu echipa care câștigă barajul din play-out,

Întrucât , iar oltenii se luptă cu U Cluj și pentru câștigarea titlului în SuperLiga, situația se reconfigurează. Astfel, ar urma ca locul 2 din campionat să meargă în cele din urmă în preliminariile Europa League, indiferent de cine ar fi vorba, locul 3 direct în preliminariile Conference League, iar poziția a patra în barajul pentru Conference League.

Dinamo are asigurat deja matematic locul 4, adică barajul de Conference League, și forțează chiar locul 3, adică accederea directă în preliminariile acestei competiții

Dinamo și-a asigurat deci deja în mod matematic această poziție după egalul făcut de Rapid la Mioveni. FC Argeș era oricum ieșită dinainte din această ecuație, iar acum s-a întâmplat același lucru și cu Rapid. „Câinii” au în acest moment un meci mai puțin disputat față de Rapid și un avans de patru puncte. De asemenea, echipa antrenată de Zeljko Kopic încă are o anumită șansă și la locul 3. Bineînțeles că în acest sens va conta foarte mult ce se va întâmpla în meciul direct cu CFR Cluj de sâmbătă seară.

În prezent, ardelenii au un avans de patru puncte în clasament. Astfel, dacă Dinamo va câștiga meciul direct, distanța dintre cele două echipe se va reduce la doar un punct înainte de ultima etapă. Atunci, bucureștenii vor juca pe terenul lui U Cluj, în vreme ce gruparea din Gruia se va duela pe teren propriu cu FC Argeș. Așadar, în scenariul prezentat anterior, lupta de la distanță pentru locul 3 ar urma bineînțeles să fie tranșată de rezultatele înregistrate în aceste două partide. De menționat aici și că formația din „Ștefan cel Mare” nu are șanse matematice la locul 2.

CFR Cluj nu mai poate pierde cupele europene și încă are șanse la locul 2. Lupta pentru titlu rămâne între U Craiova și U Cluj: ambele sunt sigure de prezența în competițiile continentale

Mergând mai departe, CFR Cluj încă are șanse și la ocuparea locului 2, pe care se află în prezent marea rivală U Cluj. În prezent, distanța dintre cele două este tot de patru puncte. Astfel, dacă echipa antrenată de Daniel Pancu va învinge Dinamo, iar formația lui Cristiano Bergodi nu va câștiga la Craiova, atunci se va ajunge la un punct sau două diferență între ele înaintea ultimei etape, deci totul se joacă în acest scenariu. În caz de egalitate de puncte, CFR are dezavantaj față de oricare dintre celelalte echipe, pentru că este singura echipă care a beneficiat de rotunjirea punctelor la intrarea în play-off.

Pe de altă parte, echipa din Gruia nu mai are șanse matematice la titlu, astfel încât această luptă rămâne doar între Universitatea Craiova și U Cluj. În schimb, CFR Cluj încă poate trece peste Universitatea Craiova, dar, chiar și în acest scenariu nu ar putea lua titlul, întrucât ar însemna că înainte de ultima etapă fie ar rămâne patru puncte între ea și U Cluj, în cazul în care „șepcile roșii” câștigă în Bănie, fie, în caz de egal pe „Ion Oblemenco”, oltenii ar ajunge la 47 de puncte. În cel mai bun scenariu pentru ei, cei de la CFR ar ajunge la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, dacă ardelenii își câștigă ambele meciuri rămase. Iar în caz de egalitate între cele două avantaj are echipa antrenată de Filipe Coelho. În ultima etapă, formația din Bănie joacă în Giulești cu Rapid.

Nu în ultimul rând, trebuie precizat că U Cluj nu are cum să pice mai jos de locul 3, deci are deja asigurată prezența în preliminariile Conference League. De asemenea, Universitatea Craiova se află în aceeași situație, doar că oltenii sunt siguri de preliminariile Europa League pentru că au câștigat Cupa României.

Cum arată clasamentul din play-off-ul SuperLigii după FC Argeș – Rapid 2-2

Cele două echipe implicate în meciul de la Mioveni sunt ieșite matematic din lupta pentru cupele europene. Astfel, bătălia pentru cele patru poziții se dă în meciurile rămase din ultimele două etape din play-off doar între celelalte patru formații.