Rapid, amenințată cu tribunalul pentru neplata taxelor: „M-au plătit cu bani negri?!”

Rapid e în creștere de formă sportivă, are trei victorii la rând în Liga 2, dar e aproape să aibă alte probleme. Fostul antrenor, Constantin Schumacher, și fostul fundaș al giuleștenilor, Alexandru Iacob vor să dea clubul în judecată.

Motivul îl reprezintă „neplata la ANAF a taxelor prevăzute de contract”. Alb-vișiniii neagă aceste acuzații și declară că au plătit taxele, dar că e posibil ca fostul contabil să fi redactat greșit actele.

În primăvara acestui an, Schumacher a constatat că are cardul blocat, după o proprire pe care a instituit-o ANAF din cauza neplății unei sume de 177.000 de lei, taxele aferente convenției civile încheiate cu clubul.

Schumacher vrea să dea clubul Rapid în judecată

Cu Schumacher pe bancă, Rapid a promovat în Liga 3 la finalul sezonului 2017-2018.

„Eram la cumpărături cu soția în oraș, am dat să plătesc cu cardul și mi s-a spus că e cardul blocat. Le-am zis: Nu are cum! Sunt bani pe card. Am mai băgat o dată cardul, tot blocat. Am plătit cash, apoi am verificat și era blocat pentru o anumită sumă”, a dezvăluit Constantin Schumacher, conform gsp.ro.

Șapte luni au trecut de la acel incident, situația nu s-a rezolvat, iar cel care are în palmares trei trofee interne cu Rapid (titlul, Cupa României, Supercupa României), vrea să dea în judecată clubul alb-vișiniu.

„Nu s-a rezolvat nimic cu taxele. Am sunat la Finanțe și mi-au răspuns de ce e blocat. L-am sunat pe Ovidiu Burcă și mi-a zis: ‘Tu trebuie să vorbești la Finanțe pentru lucrul ăsta! A fost o contabilă înainte, a venit alta. Vezi tu la ANAF, că suma este prea mare’. I-am zis că nu mi se pare normal să vorbesc eu pentru că nu sunt eu cel care n-a plătit, ci ei. Mi-a zis că o să se intereseze și nu s-a rezolvat nimic nici până azi. Am sunat eu pe cineva de la Finanțe și mi-a explicat că suma nu e mare. E normal că au crescut dobânzile dacă nu au plătit.

Eu am luat un avocat, am înainte deja actele. Voi da clubul în judecată. Când am plecat de la Rapid, mai aveam contract doi ani și jumătate, dar nu am vrut să ne certăm. Am semnat rezilierea pe cale amiabilă pentru că iubesc clubul Rapid. Doar că nu știam că se va întâmpla asta după atâta timp, nu mă așteptam.

Mi se pare penibil, lucrurile astea nu ar trebui să se întâmple la Rapid. Dar îți mai spun o chestie, mai sunt jucători în situația asta, dar care încă nu au ieșit în față. Jucători care au început proiectul ăsta și cărora nu li s-au plătit taxele. O să mai auziți de treaba asta!”, a adăugat antrenorul în vârstă de 44 de ani.

Alexandru Iacob: „Mi-au dat bani negri?!”

Schumacher nu este singurul care a plecat de la Rapid cu taxele neplătite. În aceeași situație se află și Alexandru Iacob, ajuns în vară la Mioveni.

„Nu mi-au plătit 14.000 de lei la ANAF, sunt taxe din convenția civilă, dar și din contractele de muncă pe care le-am avut la Liga 3 și Liga 2, taxe pe care ei erau obligați să le plătească, potrivit contractului. Am vorbit cu Ovidiu Burcă și mi-a spus că a greșit fosta contabilă. Aștept o nouă notificare de la ANAF și îi dau în judecată. Asta e recunoștința pentru că am venit în acest proiect la Liga 4, când nu voia să vină niciun jucător.

Mai am un litigiu cu ei pentru o parte din salarii și bonusuri, aproximativ 5.000 de euro. Am câștigat, dar ei spun că am de luat doar 1.500 de euro pentru că nu am predat echipamentul și că am luat prime care nu erau prevăzute în contract. Păi, dacă nu erau prevăzute și le-am luat înseamnă că am luat bani negri”, a declarat Iacob.

Ovidiu Burcă dă vina pe fostul contabil: „Nu stai acasă și aștepți să îți rezolve clubul tot”

Ovidiu Burcă, cel care a fost președintele Rapidului în perioada 2017-2020 și care acum se ocupă de Academia clubului din Giulești, susține că alb-vișiniii au plătit toate taxele, deși ar fi fost datoria angajaților să facă acest lucru.

„Cu Iacob și Schumacher, eu am fost omul care a încercat să-i ajute. Noi am avut o contabilă în Liga 4, apoi am semnat cu o firmă de contabilitate. Undeva a fost o greșeală, ori la contabilă, ori la cei de la ANAF. E posibil să fi redactat contabila o sumă mai mare decât au încasat angajații. Le-am spus celor doi că noi am plătit, deși prin convenția civilă angajatul își plătește taxele. Ei trebuie doar să meargă personal la ANAF și să facă o declarație rectificativă. E un pic de muncă, nu stai acasă și aștepți să îți rezolve clubul tot”, declarat Ovidiu Burcă.

Cu cardul blocat s-a trezit și Adrian Mitea, cel care în 2019 s-a lăsat de fotbal, dar care nu a întâmpinat problemele lui Schumacher și Iacob.

„Prin august, m-am trezit cu cardul blocat pentru 14.000 de lei datorie la ANAF. Am sunat la Fisc, cunoșteam pe cineva, și mi s-a spus să aduc o adeverință de la Rapid. Am dus-o la ANAF și s-a rezolvat

Eu sunt din Alexandria, au fost ai mei și au rezolvat. Dar nu cred că a fost vorba de declarație rectificativă”, a declarat fostul rapidist.