. Acționarul minoritar al clubului, Victor Angelescu, a anunțat unde va juca echipa pregătită de Marius Șumudică pe teren propriu în noul campionat.

Rapid, anunț despre derby-urile de acasă cu FCSB și Dinamo în play-off. „Totul depinde ce se decide la Comisii”

Victor Angelescu a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că . Acționarul clubului susține că situația e incertă legată de prezența suporterilor pe stadion.

ADVERTISEMENT

„Nu am dat încă drumul la abonamentele pentru play-off, pentru că până nu știm exact ce se decide la comisii… Nu știm dacă vom avea sau nu terenul suspendat. Trebuie să înțelegem și noi lucrurile, pentru că suntem la nu știu a câta amendă. Trebuie să înțelegem dacă putem juca anumite meciuri cu spectatori.

Nu putem garanta în momentul de față că la un anumit meci vom avea spectatori pe stadion. În momentul în care este un derby în play-off la care știi că îți pot veni 40.000 de oameni și să asiste la meci, e un spectacol mult mai mare și mi se pare normal pentru rapidiști și pentru toată lumea să poată participa la acel eveniment.

ADVERTISEMENT

Dacă Giuleștiul ar fi fost mai mare, măcar de 20.000, poate ne-am fi gândit. Noi nu vrem decât să jucăm meciurile cu FCSB, poate și cel cu Dinamo, pe Arena Națională. În rest vom juca acasă”, a transmis Victor Angelescu.

„Atât timp cât ai 40.000 de suporteri în față, putem spune că te poți simți ca acasă”

Victor Angelescu a continuat dialogul cu Horia Ivanovici și a recunoscut că Rapid va juca, cel mai probabil, meciurile de pe teren propriu cu Dinamo și FCSB pe Arena Națională. Cât despre restul partidelor, acestea se vor disputa pe Giulești Arena.

ADVERTISEMENT

„Se dă o importanță mult prea mare vizavi de partea financiară. Am jucat de multe ori cu FCSB pe Arena Națională și i-am bătut de nu știu câte ori. Cea mai mare victorie a noastră a fost pe Arenă, când i-am bătut 4-0. În primul an, când am promovat, eram cu o echipă de liga a 2-a și i-am bătut cu 1-0.

ADVERTISEMENT

Acum am făcut de două ori 0-0, nu mi se pare o diferență atât de mare. Dacă mergeam acolo și pierdeam de fiecare dată, iar în Giulești câștigam, era de înțeles, dar acum nu e o mare diferență. Atâta timp cât ai 40.000 de suporteri în față, putem spune că te poți simți ca acasă.

Spectacolul pe care l-au creat suporterii noștri în tribune a fost senzațional pe Arena Națională. Dacă se va putea, înclinăm să jucăm meciurile cu FCSB și Dinamo pe Arena Națională. Dacă nu se va putea, vom juca, așa cum facem cu celelalte echipe, tot pe Giulești”, a completat Victor Angelescu.