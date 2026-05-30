Rapid, anunț important după numirea lui Daniel Pancu! Ce urmează pentru giuleșteni în această vară

Rapid a încheiat o nouă stagiune dezamăgitoare în SuperLiga. Sub comanda lui Costel Gâlcă, giuleștenii au făcut un sezon regulat foarte bun și se numărau printre favoritele la titlu, însă totul s-a năruit spre final, Rapid reușind să obțină doar un singur succes în play-off. Gruparea patronată de Dan Șucu l-a prezentat oficial vineri pe noul antrenor Daniel Pancu (48 de ani), iar rapidiștii au anunțat și programul pe care echipa îl va avea în această vară.

Lotul Rapidului se va reuni pe 15 iunie, iar 10 zile mai târziu, clubul giuleștean va sărbători aniversarea de 103 ani. Apoi, echipa condusă de Daniel Pancu va pleca într-un cantonament la Bad Leonfelden, în Austria, care se va desfășura în perioada 29 iunie – 10 iulie. Giuleștenii vor disputa trei meciuri amicale în decurs de doar 5 zile.

Pe 5 iulie, de la ora locală 17:15 (18:15 în România), echipa antrenată de Daniel Pancu va întâlni Rapid Viena, grupare care se pregătește pentru participarea în preliminariile Conference League după ce a terminat pe locul 5 în play-off-ul campionatului austriac. Apoi, pe 8 iulie, Rapid o va înfrunta pe FC Kosice, care a terminat pe locul 7, primul, în play-out-ul ediției 2025-2026 a primei ligi din Slovacia.

În fine, pe 9 iulie, „alb-vișinii” vor da piept cu Slovan Liberec, formație care a ocupat poziția a 6-a în play-off-ul campionatului din Cehia. „În perioada următoare, vom reveni cu detalii despre locurile și orele de disputare ale tuturor partidelor amicale, precum și alte informații din cantonamentul desfășurat în Austria”, au precizat cei de la Rapid pe .

Ce a declarat Daniel Pancu după ce a fost prezentat la Rapid

Prezentarea oficială a lui Daniel Pancu la Rapid a avut loc vineri seară și s-a desfășurat în circumstanțe controversate, l . Mai apoi însă, noul tehnician al giuleștenilor a vorbit despre viitorul echipei.

„Avem nevoie de jucători cu sânge proaspăt. Sper să fim inspirați. Avem relații foarte bune. La Rapid, jucătorii nu au voie să intre în conflict cu suporterii. Suporterii nu dau cu pietre, aruncă cu vorbe. Și Dobre poate fi căpitan, dar după ce îi cunosc mai bine pot spune cine poate fi lider. Acum îi știu doar din afară. Eu, spre deosebire de alții, voi spune la momentul respectiv dacă vor fi probleme, nu după ce plec. La mine nu cred că este posibil să mă feresc să spun adevărul, ceea ce simt.

Mulți vorbesc despre presiunea meciurilor. Rapid a fost pe locul 1 după prima etapă. A venit accidentarea lui Vulturar și o ratare a lui Paraschiv. Dacă ai noroc, îl meriți. S-ar putea ca Rapid să nu fi meritat să dea acele goluri. Când se va termina perioada de transferuri voi spune la ce nivel este echipa. Primul obiectiv este calificarea în play-off. Îmi doresc o atmosferă în care adversarii să știe încă de la încălzire că nu au nicio șansă”, a declarat fostul mare atacant. În Giulești există în continuare probleme însă, .