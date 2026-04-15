Rapid, anunț oficial despre Costel Gâlcă. Ce se întâmplă cu antrenorul giuleștenilor

Rapid București, în ciuda faptului că a intrat de pe locul secund în play-off, are o formă slabă. Cum rezultatele au dezamăgit, în spațiul public au apărut informații că oficialii din Giulești îi caută un înlocuitor lui Costel Gâlcă. În urma celor prezentate, Rapid a ieșit cu un comunicat oficial în care a oferit detalii despre situația în care se află antrenorul.

Rapid, anunț oficial despre Costel Gâlcă

Prin intermediul comunicatului, Rapid a precizat că nu a avut loc nicio discuție . Clubul din Giulești a transmis că actualul antrenor, Costel Gâlcă, , anume calificarea în cupele europene la finalul sezonului în curs.

„În urma speculațiilor apărute recent în spațiul public privind o posibilă schimbare la nivelul băncii tehnice, FC Rapid își reafirmă în mod ferm susținerea pentru antrenorul principal, Constantin Gâlcă. La nivel decizional, nu a existat și nu există nicio discuție legată de o eventuală înlocuire a staffului tehnic, iar toate informațiile vehiculate în acest sens sunt complet nefondate. Clubul nu poartă și nu a purtat până la acest moment nicio discuție privind o schimbare pe banca tehnică. Echipa noastră este angrenată în lupta pentru îndeplinirea obiectivelor asumate pentru acest sezon, iar evaluările se vor face exclusiv la finalul competiției, într-un cadru profesionist și responsabil, așa cum este normal.

Poziția exprimată public de către președintele și acționarul clubului, Victor Angelescu, este poziția oficială și unică a FC Rapid, asumată la nivelul întregii conduceri. În încheiere, dorim că precizăm că întreg clubul este concentrat exclusiv pe finalul de sezon, pe performanță și pe atingerea obiectivului sportiv stabilit, alături de actualul staff tehnic și de jucători”, s-a arătat în .

Rapid încă se gândește la titlu

Deși diferența până la primul loc, ocupat de U Cluj, este de opt puncte după doar patru etape disputate în play-off, Rapid încă se gândește la titlu. Victor Angelescu susține că echipa își va lua adio de la trofeul de campioană abia în momentul în care nu vor mai fi șanse matematice. Oficialul giuleștenilor consideră că meciul cu Universitatea Craiova, din a 5-a rundă, ar putea face diferența.

„Nu ne-am luat adio de la titlu, că din punct de vedere matematic se poate. Dacă vrem să avem o șansă la titlu trebuie să batem la Craiova, dacă nu batem la Craiova e gata. O să fie prea multe puncte. Dar noi putem face asta, putem bate la Craiova și pe urmă să facem un meci cum am făcut cu FC Argeș”, a declarat Victor Angelescu, potrivit .