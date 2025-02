Rapid anunță măsuri după comentariile lui Emil Grădinescu: „A făcut remarci rasiste la adresa clubului”. Prima reacție a jurnalistului

Emil Grădinescu a lansat câteva comentarii la adresa clubului Rapid, a suporterilor și a lui Marius Șumudică, prin care a lăsat loc de interpretări. Fanii formației giuleștene l-au „atacat” pe acesta pe social media, iar clubul a publicat un comunicat dur prin care a răspuns afirmațiilor făcute de acesta.

Rapid: „Este inadmisibil!”

Emil Grădinescu a intrat într-un conflict cu fanii Rapidului, asta după ce la începutul acestui an, gardul casei sale a fost vandalizat, iar acesta .

Acum, comentatorul a fost acuzat că a avut un derapaj rasist prin care i-a jignit indirect pe suporterii Rapidului, dar și pe Marius Șumudică. Acest lucru a stârnit reacții acide în rândul fanilor echipei giuleștene.

Într-o emisiune TV a postului Prima Sport, jurnalistul a comentat și a făcut o aluzie care a fost speculată ca fiind rasistă: „Cu unii dintre fanii Rapidului se comportă așa, cu o aripă (n.r. – râde), cu o aripă..”.

A fost doar o chestiune de timp până când clubul din SuperLiga a reacționat și a publicat un comunicat dur cu privire la aluziile lui Emil Grădinescu.

„Întrucât derapajele domnului Emil Grădinescu la adresa clubului nostru și a antrenorului Marius Șumudică s-au intensificat vizibil în ultima perioadă, FC Rapid consideră că este inadmisibil că unui reprezentant al unui post deținător al drepturilor de televizare, deci partener al Superligii, i se permite, în mod repetat, să insulte un antrenor și să facă remarci rasiste la adresa unui club de talia Rapidului și a susținătorilor săi.

În mod cert, este necesar să îi reamintim domnului Grădinescu că jurnalismul nu este un mod de a judeca, ci un mod de analiza, investiga, a cunoaște și a înțelege, iar respectarea omului si a drepturilor sale în procesul de realizare a produsului jurnalistic este obligatorie.

Așa cum majoritatea organizațiilor și asociațiilor presei prezintă codul deontologic al jurnalistului, din acesta reiese că o obligație esențială care definește activitatea jurnalistică este respectarea dreptului persoanei la propria sa imagine și la propria sa personalitate.

Drept de care înțelegem că, în viziunea comentatorului mai sus menționat, antrenorul Marius Șumudică nu poate beneficia. Este oare nevoie să ceară acest drept?”.

„Solicităm public tuturor asociațiilor presei să adopte o atitudine fermă față de aceste derapaje”

„Solicităm public tuturor asociațiilor presei să adopte o atitudine fermă față de aceste „derapaje” ale domnului Grădinescu, ce incită la violență, ură, discriminări și încălcarea legilor, pentru că legislația în vigoare ne spune că: „acela care, prin orice mijloace, aduce atingere onoarei sau reputaţiei unei persoane sau o expune batjocurei, întrucât nu ar fi cazul prevăzut de art. 507, 508 şi 510, comite delictul de injurie şi se pedepseşte cu închisoare corecţională de la una la 2 luni”.

Asta dacă într-adevăr jurnalismul din România se ghidează după norme etice, iar calomnia și injuria, care reprezintă în acelaşi timp şi un delict de presă, și unul legal, nu pot fi permise.

Apariția editorialelor și opiniilor au schimbat principiile jurnalismului?

Având în vedere că UZPR-ul ne spune că ‘un jurnalist nu poate să-și permită ca, în profesia sa, să accepte momente de slăbiciune sau trăsături care pot compromite actul jurnalistic’, nici noi nu vom permite să fie încălcate cu bună știință și cu zâmbetul pe buze aceste cerințe efective de integritate jurnalistică.

FC Rapid anunță, pe această cale, că se vor deschide conversații cu grupurile de suporteri rapidiști și vom iniția un demers judiciar comun, lăsând ulterior organele abilitate să își spună cuvântul.

În încheiere, domnului, care consideră că nu ar fi lăsat să plece de pe Superbet Arena – Giulești, îi transmitem că jurnalistul este respectat în măsura în care el însuși se respectă și ține cont de cerințele deontologiei jurnalistice”, se arată în comunicatul oficial al clubului Rapid.

Emil Grădinescu, prima reacție după comunicatul Rapidului: „Mă mir că nu au băgat trimiteri din Biblie”

FANATIK l-a contactat pe Emil Grădinescu pentru a comenta comunicatul publicat de Rapid pe căile oficiale. Omul de televiziune a mărturisit că remarca pe care a făcut-o nu a fost de natură rasistă.

„E un comunicat făcut așa ca să le pice bine suporterilor, pentru orgoliul lor. E total absurd și rupt de realitate. Există o aripă a suporterilor. Ce e rasist în asta?! Există o aripă a partidelor și așa mai departe.

Ei înșiși au pe stemă niște aripi. Dar ăla nu e vultur, e porumbel sau ceva de genul ăsta. Vulturul are cioc ca lumea, ăla e mic, de porumbel. E urât că fac tot felul de trimiteri la texte din legi.

Mă mir că nu au băgat și niște trimiteri din Biblie. Puteau să găsească niște citate care chiar se potriveau. Matei 3:15, ceva… Râde lumea de ei. Adică se face apologia Mișcării Legionare și nu zice nimeni nimic, și dacă zic eu că există o aripă a suporterilor…

„Am impresia că românul simte nevoie de cenzură”

E clar că ne trebuie un cod, o listă de cuvinte interzise: aripă, cioc, gheare, pană. Nu avem voie să le folosim. Să ne trimită o listă de cuvinte care nu sunt corecte politic și noi o respectăm. E comic, amuzant. Am impresia că românul simte nevoia de cenzură sau să cenzureze el. Trebuie să fie niște opreliști, ce atâta democrație. Ia mai dați-o încolo! Trebuie să controlăm aici. N-ai voie să spui Steaua, stelist, o mulțime de lucruri. Ce mama dracu?! Unde vă treziți?

Îmi spune și mie Rapidul unde este insulta? Ei s-au luat după ce scrie o altă publicație care a instrumentat toată situația și a popularizat-o cu propriile interpretări după o postare pe Facebook a unui suporter. Eu cred că este și mai inadmisibil să te duci la postul de comentator să te ia ăia la înjurături și să îți facă scandal. Nu doar Prima pățește asta, la fel și Digi. Asta cred eu că este de fapt inadmisibil.

„Nu a fost vorba vreodată să am vreun derapaj”

Sau să arunci cu tot felul de lucruri în antrenori, cum a pățit Dorinel Munteanu și să înjuri, să faci tot felul de… Ce să facem, mergem la închisoare. Tăiem sare. Mergem la tăiat sare. Au făcut trimiteri la Codul Penal, Constituția României, dar au omis Biblia din păcate și asta este inadmisibil. Nu se poate așa ceva.

Nu a fost vorba vreodată să am vreun derapaj. Nu am primit niciun fel de acuzații de natura asta. Au interpretat ei în registrul ăsta. Să fie sănătoși. Eu nu am pentru ce să îmi cer scuze sau să mă cenzurez. Pentru ce? Par destul de porniți, dar le trece. La CNA am plângeri deja. Râde lumea de noi. Aștept lista de cuvinte interzise. Să o aprobe CNA-ul.

Suporterii cred că sunt cu capul pe umeri și cred că își dau seama că este o exagerare ridicolă din partea clubului, să ia lucrurile așa cum sunt de fapt. E făcut așa, să pară că au și ei activitate și apără interesele clubului. Nu a fost nicio tentă rasistă sau aiurea. Există însă mijloace de contracarare a unor porniri care depășesc sfera argumentelor și dezbaterilor”, a declarat Emil Grădinescu, pentru FANATIK.