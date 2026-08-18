„Rapid are lot de locurile 5-6, dar cele mai bune condiții”. Verdict surpriză despre noul transfer. Exclusiv

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Rapid a pierdut derby-ul cu Dinamo, scor 0-1, pe teren propriu, iar prestația giuleștenilor a readus în discuție la „Profețiile lui Mitică“ nivelul lotului pregătit de Daniel Pancu. Printre jucătorii asupra cărora s-au concentrat așteptările s-a numărat și Filip Stojilkovic, atacantul elvețian folosit titular în derby. Evoluția acestuia nu l-a convins însă pe Mitică Dragomir, care a avut un verdict tranșant.

Mitică Dragomir, verdict dur despre Stojilkovic: „Nu mi se pare deloc valoros”

Fostul președinte al LPF consideră că Rapidul nu are, în acest moment, un lot capabil să se lupte pentru primele poziții din SuperLiga României. Dragomir a plasat formația giuleșteană în zona locurilor 5-6, chiar dacă apreciază condițiile oferite de club și consideră că acestea sunt printre cele mai bune din campionat.

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În același timp, Dragomir nu a fost impresionat de . Acesta a vorbit și despre echipa lui Nuno Campos, dar și despre echilibrul pe care Andrei Nicolescu l-ar fi adus la Dinamo.

„Atacantul Rapidului, Stojilkovic, nu mi se pare deloc valoros. Vedeți-vă de treabă! Rapidul are lot de locurile 5-6. La condiții sunt pe primul loc, number one. Derby-ul a fost bunicel. Putea câștiga și Rapidul. Să nu crezi că Dinamo are echipă nemaipomenită, îi spulberă pe toți, dar contează echilibrul adus de Nicolescu. A adus și doi jucători tari“, a declarat Mitică Dragomir, la „Profețiile lui Mitică“.

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Alex Dobre, distrus în direct de Dănuț Lupu! Ce l-a făcut pe fostul mare jucător să răbufnească

după eșecul cu Dinamo și l-a mitraliat, în primă fază, pe Alex Dobre: „Dobre joacă doar pentru el. În totalitate, Dobre este un jucător pe care îl interesează doar ca el să iasă în evidență. La pasa aceea pe care i-a dat-o vârfului, a făcut driblingul acela prelungit și nu mai ajungea la minge și a întins piciorul și i-a dat-o pentru că altfel nu i-o dădea nici acolo”, a spus Dănuț Lupu, care l-a avut pe listă și pe Olimpiu Moruțan, despre care a dat un verdict crunt: „Moruțan… Să mă scuzați, nu mai poate”.

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Acesta l-a criticat în termeni duri și pe Claudiu Petrila, rezervă neutilizată în derby-ul Rapid – Dinamo: „Eu nu am mai auzit asta, jucător care să se accidenteze la încălzire (n.r. Petrila). Una este să te încălzești că ești titular și alta este să te încălzești că ești rezervă și te accidentezi. Ca titular, mai face niște sprinturi, încerci, dar ești rezervă. Pentru ce să te accidentezi? Că faci 5 contra 2 sau că te joci cu mingea?”