Rapid, asaltată de foștii jucători! Încă doi fotbaliști vor să își recupereze banii: „Am stat în București un an fără niciun ban”. Update exclusiv

Tibi Bălan a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre suma de bani pe care o are de recuperat de la Rapid. Fostul playmaker a jucat în trei perioade diferite în Giulești: 2000, 2010 și 2013-2014.

„E normal. Am stat un an atunci în București fără niciun ban. Nu a fost ușor. Eu chiar am renunțat la 50.000 de euro pentru că aveau problemele financiare.

Și acum m-a costat peste 10.000 de lei să deschid procesul. Oricum și eu și Păcurar nu avem sume mari cum au avut jucătorii străini. Pot să termine repede cu noi dacă vor

Am decis acum pentru că am văzut că și alți jucători și-au primit banii și asta nu era posibil până acum, plus că nu eram 100% convins că echipa asta este continuatoarea. Am mai deschis o dată proces și am mai pierdut niște bani și societatea a intrat în faliment.

Suporterii nu ar trebui să fie supărați pentru că nu e vorba de o sumă mare nici la mine, nici la Păcurar. Sunt banii mei, am muncit pentru ei, nu i-am furat”, a declarat Tiberiu Bălan, în exclusivitate pentru FANATIK.