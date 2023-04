Fanii Rapidului, atac dur înaintea derby-ului cu FCSB: “Cancerul fotbalului românesc”. Ce nume ironic le-au pus rivalilor

Rapid pune gaz pe foc în înainte de derby-ul din SuperLiga. Galeria giuleștenilor consideră că vicecampioana României este o echipă fără identitate.

Rapid continuă ironiile înainte de derby-ul cu FCSB: „Duelul contra cancerului fotbalului românesc”

Peluza Nord Rapid a mobilizat suporterii înainte de meciul cu FCSB și a transmis un mesaj acid pe pagina oficială de Facebook: „RAPID BUCUREȘTI – FC Nimeni. Frați vișinii, ne vedem diseară în Giulești, unde vom susține FC Rapid 1923 în duelul contra cancerului fotbalului românesc. Hai Rapid!”.

Poziția galeriei Rapidului cu privire la conflictul pentru identitate dintre FCSB și Steaua a fost clară încă de la început. De altfel, ultrașii „alb-vișinii” au realizat o coreografie specială pentru a sublinia acest lucru. Mesajul a fost foarte clar: „htttp://www.fc.fcsb.ro=steaua.ro error 404 page not found”.

Rapid, șanse minime la cupele europene chiar și cu o victorie împotriva FCSB

Înainte de meciul direct, Rapid e pe locul cinci în SuperLiga, cu 28 de puncte, la nouă distanță de marea rivală, care e pe trei și cu o victorie poate trece peste CFR Cluj în clasament.

Cu o victorie, poate detensiona atmosfera și poate spera în continuare la un loc în cupele europene, în timp ce o înfrângere ar pune și mai multă presiune pe „Briliant”.

Peluza Nord Steaua i-a „înțepat” de asemenea pe rivali: „Micuții falși ne-au oferit doar 600 de bilete”

Peluza Nord Steaua i-a acuzat pe fanii rapidiști de ipocrizie: „Încă din copilărie, iubitori de desene animate, iubitori ai cărților de povești, am privit cu bucurie către cei care ne povesteau cu patima despre cât de mult luptă ei pentru o lume mai bună!

Niciodată nu am crezut că în 2023 vom privi inapoi cum personajele copilăriei noastre revin la viață și ne dau lecții despre valori, despre CUM AR TREBUI SĂ FIE O LUME ultra’ IDEALĂ… despre cum nu sunt ei respectați când merg în deplasare, despre cum nu primesc peluze întregi, despre cum ne unim cu toții să luptăm cu lipsa de respect… și despre… dar musai NU despre STADIONUL ȘI MECIUL LOR!

Micuții falsi din povestea noastră ne-au oferit doar 600 de bilete! Noi, ca de obicei am cerut toată peluza, am solicitat 2500 de bilete. Am solicitat să jucăm pe Național Arena, sau să găsim soluții. Credeți că pe stadionul lor se poate da mai mult? Eh, se poate, dar… Aici, personajul nostru animat, cel cu corpul dezordonat, nu a mai fost vehement! Nu a mai luptat cu cei care nu lasă suporterii să fie ultra’, nu a mai țipat în presă sau la tv!

Biletele s-au dus… Prioritate au avut cei înscriși în Asociația Salvați Steaua, cei din Peluza Nord… Am fi vrut să putem avea bilete pentru toți, am fi vrut să mergem 5-6000 dar… Dacă mai apare ceva liber, sunteți primii care aflați! PS – cine ghiceste care au fost personajele noastre favorite… primește cadou un produs la alegere de pe site-ul Peluzei Nord! Da, ne plac desenele animate…”, a fost comunicatul dur lansat de ultrași pe pagina de Facebook.

