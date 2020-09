Rapid București a dat vișiniul pe roz! Motivul lăudabil pentru care giuleștenii și-au schimbat tricourile

Echipa Rapid Bucuresti si-a schimbat, in premiera, culorile echipamentului de joc, din celebrul visiniu in roz, pentru o zi de antrenament, pentru a sustine actiunile Fundatiei Renasterea de lupta pentru prevenirea si combaterea cancerului la femeile din Romania.

29 de persoane de la Rapid, jucatori, staff tehnic si echipa de marketing, au acceptat din convingere aceasta revolutie cromatica si au imbracat tricourile roz prin care Fundatia Renasterea anunta o noua editie a traditionalei curse internationale, Race for the Cure 2020, din 25, 26 si 27 septembrie, de data aceasta in format digital, pentru strangerea de fonduri necesare pentru prevenirea si diagnosticarea precoce a cancerului la femei.

“Este o onoare pentru noi sa putem sustine aceasta initiativa caritabila atat de importanta pentru Romania. Stim ca statisticile arata destul de ingrijorator si ca cel mai util ar fi ca femeile de la noi din tara, sa poata avea acces la servicii medicale de diagnostic pentru a putea preveni aparitia sau agravarea cancerului, asa cum se intampla in restul tarilor din Europa.

Este o responsabilitate pentru fiecare dintre noi sa contribuim, fiecare cum poate, la sustinerea sistemului medical din Romania, mai ales in zonele defavorizate. Daca in 2020 se poate organiza un maraton digital, atentie digital, in 31 de tari europene, in acelasi timp, pentru aceasta cauza, putem si noi sa ne imbracam pentru un timp in roz, chiar daca noi simtim visiniu cu toata faptura noastra”, a declarat Adrian Iencsi, antrenorul echipei Rapid.

Gestul echipei Rapid se doreste a fi si o incurajare indreptata catre toti barbatii, sa fie alaturi de femeile din viata lor, atunci cand acestea se confrunta cu temeri si cu diagnostice dramatice care le pot afecta sanatatea, echilibrul si starea emotionala. Statisticile arata ca, in Romania, sunt numeroase cazurile in care femeile diagnosticate cu cancer nu au alaturi de ele in lupta cu aceasta boala , partenerul de viata.

“Suntem profund atasati de visiniul Rapidului, dar purtam cu drag si roz, daca asta aduce zambete si lucruri bune. Cu totii avem in vietile noastre femei pe care le iubim si carora le datoram viata, fericirea, linistea, poate chiar si performantele sportive. Trebuie sa avem grija de ele si de sanatatea lor, sa le fim alaturi in orice situatie si sa le incurajam sa mearga la controalele medicale periodice”, a subliniat Lucian Goge, atacantul care poarta tricoul cu numarul 13, la echipa Rapid.

Ionuț Voicu: “Cand este vorba despre boala, toti ne simtim mici si neputinciosi, iar drumul spre vindecare este cel mai greu meci”

Potrivit ultimelor studii, furnizate de Fundatia Renasterea, in Romania sunt diagnosticate cu cancer mamar 9.629 de femei la nivel național, numărul deceselor se ridică la 3.209 si peste jumătate din pacientele cu cancer din Romania (58,4%) sunt diagnosticate abia în stadiile III și IV, comparativ cu statele europene, unde 70-80% din cazurile noi de cancer sunt depistate în stadiile incipiente ale bolii (0, I și II).

“Cand este vorba despre boala, toti ne simtim mici si neputinciosi, iar drumul spre vindecare este cel mai greu meci. De aceea este foarte important ca atunci cand suntem in forta, sanatosi si puternici, sa ajutam cat de mult putem persoanele afectate de o boala grava si sitemul medical care are grija de ele. Asa ca, noua astazi ne place rozul pentru a sustine doamnele din vietile si din tara noastra”, declara Ionut Voicu, fundasul dreapta si capitanul Rapid Bucuresti.