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Sezonul 2026 – 2027 din SuperLiga a început foarte bine pentru o parte dintre granzii campionatului. Rapid București, formație care mereu a clacat în play-off-urile sezoanelor trecute, este momentan pe locul 2, la tot atâtea puncte de liderul Dinamo. Pontul zilei de miercuri, 9 septembrie 2026, îi are în prim-plan pe elevii lui Daniel Pancu. Cota excelentă oferită de SUPERBET pentru ca giuleștenii să prindă primele două locuri de pe podium.

Pontul zilei de miercuri, 9 septembrie 2026, din SuperLiga. Rapid, cotă excelentă pentru o clasare în top 2 la final de sezon

Lupta pentru supremație în SuperLiga se anunță mai echilibrată și mai palpitantă ca niciodată în acest sezon. Alături de Universitatea Craiova, echipa considerată a fi cea mai solidă, cu lotul extrem de bine conturat și fără prea mari schimbări față de sezonul trecut, în cursă mai intră și alte echipe.

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Ne referim aici în special la „trio-ul” din Capitală: FCSB – Dinamo – Rapid. Momentan, toate sunt plasate în top 6. „Câinii” sunt lideri, giuleștenii sunt pe 2, în timp ce roș-albaștrii lui Marius Baciu sunt primii de deasupra liniei. La Pontul zilei ne vom uita la cota pe care Rapidul lui Daniel Pancu o primește pentru o clasare, la final de sezon, adică după play-off, în primele 2.

Momentan, SUPERBET oferă o cotă de 2,75 pentru ca . Rapid a început bine acest sezon și, după 8 etape, are un singur eșec. E vorba de derby-ul cu Dinamo, pierdut pe Giulești, după un meci în care gazdele au ratat enorm.

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Dacă ne uităm în urmă, observăm că acest scenariu are șanse mici de reușită. Între 2022 și 2026, Rapid a reușit mereu calificarea în top 6, dar n-a urcat niciodată mai sus de locul 5. Lucrurile par a fi schimbate în acest sezon, iar Daniel Pancu, în opinia fanilor și a specialiștilor, este o garanție a faptului că echipa va avea o altă față. Reamintim că, în sezonul trecut, Pancu a luat pe CFR Cluj din subsol și i-a dus până pe locul 3 în play-off, cu resurse mult mai limitate.

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Ce echipe sunt mai bine cotate decât Rapid la o clasare în top 2

În acest moment al sezonului, Rapid este a patra echipă în acest top. În fața giuleștenilor sunt, mai bine cotate de bookmakeri, Universitatea Craiova, FCSB și Dinamo. În continuare, specialiștii . Campioana en-titre are o cotă de 1,53 pentru o clasare în top 2 la final de sezon.

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În ciuda faptului că a arătat o formă foarte modestă în acest început de sezon, FCSB încă beneficiază de încrederea caselor de pariuri. Echipa lui Marius Baciu, întărită cu o serie de jucători de valoare, are o cotă de 1,60 la SUPERBET pentru a prinde top 2. Apoi, liderul la zi din SuperLiga, Dinamo, este a treia în top, cu o cotă de 2,15.