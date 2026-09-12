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Rapid o întâlnește pe FC Voluntari în etapa a 9-a din SuperLiga, iar giuleștenii au nevoie de un succes pentru a rămâne aproape de liderul Dinamo, care a învins-o vineri pe Csikszereda. Doi dintre jucătorii importanți pe care Daniel Pancu nu se poate baza, Marian Aioani și Claudiu Petrila, se află în tribune pentru acest joc, însă pe stadion au fost prezente și alte personalități importante.

Vedetele Rapidului, în tribună la meciul cu FC Voluntari! Ce alte personalități au fost prezente în Giulești

Indisponibili pentru acest joc, Marian Aioani și Claudiu Petrila și-au susținut colegii din tribune. Antoine Baroan și Luka Gojkovic, fotbaliști care se confruntă cu accidentări grave, au urmărit și ei duelul dintre . În Giulești au fost prezente și alte personalități importante. Fostul secretar general al NATO, Mircea Geoană, a fost surprins înainte de startul jocului lângă președintele Rapidului, Victor Angelescu.

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În tribune s-a aflat și Gică Hagi, care a fost prezent în Giulești pentru a-i urmări pe cei 4 jucători de la Rapid aflați pe lista preliminară pentru următoarea acțiune a naționalei, Alexandru Pașcanu, Olimpiu Moruțan, Constantin Grameni și Alexandru Dobre. Alături de selecționer s-a aflat și , dar și doi oficiali ai FRF, Marius Niculae și Vlad Munteanu.

Când ar urma să revină Marian Aioani

Marian Aioani a fost schimbat în prima repriză a meciului pe care Rapid l-a disputat la Sibiu contra Politehnicii Timișoara în Cupa României Betano pe 3 septembrie. Portarul se confruntă cu o problemă musculară și nu a fost disponibil pentru meciurile cu Oțelul și FC Voluntari, iar directorul sportiv al giuleștenilor, Marius Bilașco, a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA când ar putea reveni goalkeeper-ul.

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„Este în recuperare. Ține foarte mult de evoluția lui. Nu este ceva atât de grav. Este posibil să joace în meciul cu Argeș. Ține foarte mult de evoluția lui medicală și de cum decurge recuperarea. Nu este nimic grav. Asta este important”, a afirmat oficialul Rapidului. Partida dintre Rapid și FC Argeș va avea loc vineri, 18 septembrie, de la ora 21:00.