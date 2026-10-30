Sport

Rapid, campanie anti-rasism după incidentele de la meciul cu FCSB! Bannerul afişat cu Csikszereda. Foto

Marian Popovici
30.10.2026 | 21:12
Rapid campanie antirasism dupa incidentele de la meciul cu FCSB Bannerul afisat cu Csikszereda Foto
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Rapid, campanie anti-rasism după incidentele de la meciul cu FCSB! Bannerul afişat cu Csikszereda. Sursa: Renato Anghelescu / Fanatik
Rapid s-a alăturat unei campanii anti-rasism după incidentele de la derby-ul cu FCSB, scor 1-4. La intrarea pe teren, giuleştenii au afişat un banner uriaş, pe care scria: "Fotbalul uneşte, rasismul dezbină".
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A fost un scandal uriaş după derby-ul FCSB – Rapid, scor 4-1, în urma scandărilor rasiste venite din galeria roş-albastră. Giuleştenii s-au alăturat campaniei anti-rasism, produsă de Partida Romilor „Pro Europa”, Liga Profesionistă de Fotbal şi eAD, deţinătorul drepturilor tv din SuperLiga.

Campanie anti-rasism pe Giuleşti înainte de Rapid – Csikszereda

La intrarea pe teren în meciul cu Csikszereda, giuleştenii au afişat un banner uriaş pe care scria: „Fotbalul uneşte, rasismul dezbină”. Toţi jucătorii celor două echipe au purtat tricouri pe care scria: „Stop, rasism!”.

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Victor Angelescu a avut o reacţie dură la adresa scandărilor rasiste din peluza celor de la FCSB şi a spus că aceste lucruri trebuie să înceteze în anul 2026: „Nu e OK, sunt o rasă și nu e OK să cânți așa despre ei. Nu e vorba doar despre Rapid. Trebuie să se oprească ceea ce face și galeria FCSB și a lui Dinamo. Nu ai cum să cânți asta, nu e OK. Trebuie să le lăsăm naiba să se ducă și gata!”.

Cluburile din SuperLiga vor intra pe teren cu tricouri albe pe care scrie „Stop rasism”

Mai multe cluburi din SuperLiga au acceptat această iniţiativă din partea LPF şi Partida Romilor „Pro Europa”, care presupune prevenirea şi combaterea manifestărilor rasiste, xenofobe şi discriminatorii pe stadioane şi prin care se promovează incluziunea socială a persoanelor aparţinând minorităţii rome şi a altor grupuri vulnerabile.

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Rapid a pierdut împotriva FCSB-ului al doilea meci din acest sezon şi a fost depăşită în clasament de Universitatea Craiova. Giuleştiul nu s-a umplut cu Csikszereda, fiind în jur de 7000 de suporteri prezenţi.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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