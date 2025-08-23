Sport

Rapid, campanie inedită după faultul asupra lui Alex Dobre! Cum și-au promovat giuleștenii tricoul. Video

Mișcare ingenioasă de marketing pe care a făcut-o Rapid după victoria cu Metaloglobus. Cum vând giuleștenii tricouri după faultul asupra lui Dobre
Cristian Măciucă
23.08.2025 | 16:22
Rapid campanie inedita dupa faultul asupra lui Alex Dobre Cum siau promovat giulestenii tricoul Video
ULTIMA ORĂ
FOTO: sportpictures.eu

Rapid vrea să vândă cât mai multe tricouri după victoria cu Metalogoblus, scor 2-1, din etapa a 7-a. Alb-vișiniii au făcut o campanie de marketing inedită după un fault comis asupra lui Alexandru Dobre.

Rapid vinde tricouri după faultul comis asupra lui Alex Dobre

Rapid s-a impus la Clinceni cu 2-1 și rămâne, alături de UTA și U Craiova, neînvinsă în acest sezon de SuperLiga. Deși au jucat împotriva unei nou-promovate, giuleștenii n-au avut deloc un meci ușor. Jucătorii grupării din Pantelimon s-au ținut scai de adversari.

Cel mai perseverent fotbalist al gazdelor a fost David Irimia. În minutul 74, fundașul l-a tras de tricou pe Alex Dobre. Ținerea a fost atât de prelungită încă Irimia aproape că i-a rupt echipamentul lui Dobre și a fost sancționat cu cartonaș galben. Imaginile cu faultul comis de jucătorul de la Metaloglobus au devenit virale pe internet.

Rapidiștii au profitat de acest lucru și au găsit o modalitate să își promoveze magazinul oficial și să vândă cât mai multe tricouri alb-vișinii.

„Toată lumea vrea tricoul Rapidului. Comandă-l online weekend-ul acesta și îl primești semnat de Alex Dobre! Comandă acum pe fcrapid.ro.

Campania este valabilă exclusiv pentru comenzile plasate online până duminică, 24 august 2025, ora 23:59”, a transmis Rapid prin intermediul rețelelor de socializare.

Probleme de arbitraj la Metaloglobus – Rapid 1-2

Aflat la meciul 300 în SuperLiga, „centralul” Radu Petrescu a avut mari probleme la Clinceni. Cea mai controversată fază s-a petrecut în minutul 53, când Dina Grameni și-a călcat cu talpa pe gleznă un adversar. Mijlocașul Rapidului a primit doar cartonaș galben, asta și pentru că, din camera VAR, Cristina Trandafir și Andrei Constantinescu nu au intervenit.

În plus, Petrescu a fost criticat că nu l-a avertisat și pe Alex Dobre în urma faultului comis de David Irimia. Nervos că a fost tras de Irimia, Dobre și-a dat jos tricoul, lucru nepermis pe terenul de fotbal și care se sancționează cu cartonaș galben.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
