Rapid, cea mai mare victorie din istorie în cupele europene: “Niţă a urcat în peluză după un gol marcat!”

Andrei Vochin a relatat o poveste incredibilă de la cel mai de succes meci al celor de la Rapid în cupele europene. Ce a spus invitatul special de la Oldies but Goldies despre .

Rapid, cea mai mare victorie din istorie în cupele europene

Horia Ivanovici și Andrei Vochin au discutat despre cele mai mari victorii ale echipelor românești în cupele europene, iar printre acestea s-a numărat și Rapid. Giuleștenii au obținut un rezultat fabulos prin goluri marcate de Robert Niță și Marius Șumudică.

„Al treilea rezultat mare este obținut de Rapid cu Atlantas 8-0. Atunci au fost implicați și doi dintre colegii noștri de aici din platou. Atunci, 4 dintre cele 8 goluri au fost înscrise de Robert Niță și de Marius Șumudică, câte o dublă de fiecare”, a spus Vochin.

Ce a făcut Robert Niță la un meci al lui Rapid

În cadrul discuției, Andrei Vochin a relatat și cum un galben incredibil. Fostul atacant de la Rapid a făcut un gest caracteristic care l-a făcut pe centralul de la acel meci să ia o decizie rapidă.

„Aveau echipă bună, iar antrenor era Viorel Hizo. Niță chiar l-a ajutat pe Șumudică să facă dubla. Niță a făcut un penalty, iar Șumudică a marcat al doilea gol așa.

Robert nu s-a putut abține să nu facă una de-a lui. La golul doi s-a dus în peluză și a urcat acolo să se bucure cu fanii. A luat cartonaș galben pentru treaba asta.

Atunci își dădeau tricourile jos, dar nu primeau galben cum e acum. Atunci, Robert a luat galben pentru că s-a bucurat cu fanii.

Cronica meciului a fost axată pe gestul lui Niță, nu pe victoria lui Rapid. A luat fața meciului”, a relatat Andrei Vochin la Oldies but Goldies.

