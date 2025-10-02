Sport

Rapid, cea mai mare victorie din istorie în cupele europene: “Niţă a urcat în peluză după un gol marcat!”

Doi dintre analiștii FANATIK au fost implicați în cea mai mare victorie din istorie înregistrată de Rapid în cupele europene.
Sebastian Coleasa
02.10.2025 | 17:37
Rapid cea mai mare victorie din istorie in cupele europene Nita a urcat in peluza dupa un gol marcat
EXCLUSIV FANATIK
Rezultat inedit pentru Rapid într-un meci din cupele europene. Sursa Foto: Colaj FANATIK

Andrei Vochin a relatat o poveste incredibilă de la cel mai de succes meci al celor de la Rapid în cupele europene. Ce a spus invitatul special de la Oldies but Goldies despre Robert Niță și Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

Rapid, cea mai mare victorie din istorie în cupele europene

Horia Ivanovici și Andrei Vochin au discutat despre cele mai mari victorii ale echipelor românești în cupele europene, iar printre acestea s-a numărat și Rapid. Giuleștenii au obținut un rezultat fabulos prin goluri marcate de Robert Niță și Marius Șumudică.

„Al treilea rezultat mare este obținut de Rapid cu Atlantas 8-0. Atunci au fost implicați și doi dintre colegii noștri de aici din platou. Atunci, 4 dintre cele 8 goluri au fost înscrise de Robert Niță și de Marius Șumudică, câte o dublă de fiecare”, a spus Vochin.

ADVERTISEMENT

Ce a făcut Robert Niță la un meci al lui Rapid

În cadrul discuției, Andrei Vochin a relatat și cum Robert Niță a luat un galben incredibil. Fostul atacant de la Rapid a făcut un gest caracteristic care l-a făcut pe centralul de la acel meci să ia o decizie rapidă.

„Aveau echipă bună, iar antrenor era Viorel Hizo. Niță chiar l-a ajutat pe Șumudică să facă dubla. Niță a făcut un penalty, iar Șumudică a marcat al doilea gol așa.

ADVERTISEMENT
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o...
Digi24.ro
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”

Robert nu s-a putut abține să nu facă una de-a lui. La golul doi s-a dus în peluză și a urcat acolo să se bucure cu fanii. A luat cartonaș galben pentru treaba asta.

ADVERTISEMENT
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România
Digisport.ro
A început ”revoluția”: omul de 50.000.000 €, așteptat în România

Atunci își dădeau tricourile jos, dar nu primeau galben cum e acum. Atunci, Robert a luat galben pentru că s-a bucurat cu fanii.

Cronica meciului a fost axată pe gestul lui Niță, nu pe victoria lui Rapid. A luat fața meciului”, a relatat Andrei Vochin la Oldies but Goldies.

ADVERTISEMENT

MIERCUREA NEAGRA a fotbalului romanesc în Europa

Gigi Becali a anunţat strategia pentru meciurile cu Young Boys şi Universitatea Craiova:...
Fanatik
Gigi Becali a anunţat strategia pentru meciurile cu Young Boys şi Universitatea Craiova: „Ăstia nu sunt jucători?”
Andreea Bălan, fără pic de reținere. Cum s-a pozat iubita lui Victor Cornea
Fanatik
Andreea Bălan, fără pic de reținere. Cum s-a pozat iubita lui Victor Cornea
FCSB – Young Boys, Live Video în Europa League – etapa 2. Gigi...
Fanatik
FCSB – Young Boys, Live Video în Europa League – etapa 2. Gigi Becali a făcut 3 schimbări în primul „11”. Cum arată echipa de start
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Sebastian Coleasa
Sebastian Coleasa este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A colaborat ca redactor la Orange Sport, și a mai lucrat la Federația Română de Fotbal, pe zona de PR și comunicare.
Parteneri
BREAKING | Sepsi vrea să îl demită pe Burcă! Un antrenor din SuperLiga...
iamsport.ro
BREAKING | Sepsi vrea să îl demită pe Burcă! Un antrenor din SuperLiga este favorit să îl înlocuiască
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!