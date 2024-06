Rapid, cele mai scumpe abonamente din SuperLiga! Dan Șucu a mărit prețurile pentru noul sezon cu până la 30%

Rapid este unul dintre cluburile din SuperLiga cu ambiţii importante. Dan Şucu a declarat în repetate rânduri că vrea să transforme .

Rapid, cele mai scumpe abonamente din SuperLiga! Fanii sunt revoltaţi

este simţită şi de fani pe propria piele sau, mai bine zis, din propriul buzunar. Pentru sezonul viitor din SuperLiga, abonamentele s-au scumpit cu până la 30%. Atenţie, preţurile sunt valabile doar la cele 15 meciuri din sezonul regulat.

ADVERTISEMENT

Această majorare de preţuri a stârnit revoltă în online, mulţi suporteri fiind enervaţi de preţurile mari, unii dintre ei spunând că dacă vii la meci cu un copil sau doi, distracţia costă foarte mult, în timp ce alţii consideră că este începutul “înlocuirii publicului în Giuleşti”. Adică cei care aveau un abonament în zonele centrale migrează spre periferie, iar ocupanţii acelor locuri renunţă la abonament pe fondul scumpirilor.

Dar cum arată preţurile abonamentelor de la Rapid pentru sezonul regulat 2024-2025:

Peluza Nord: 380 lei (+5,5%)

Peluza Sud: 400 lei (+11%)

Family Pack: 600 lei

Tribuna a II-a periferic: 600 lei (0%)

Tribuna a II-a central (sect. 113, 117): 660 lei (-8,3%)

Tribuna a II-a central (sect. 114, 116): 780 lei (+8,3%)

Tribuna a II-a central (sect. 115): 900 lei (+25,00%)

Tribuna I periferic: 600 lei (0%)

Tribuna I central (sect. 202, 208): 720 lei (-7,7%)

Tribuna I central (sect. 203, 207): 840 lei (+7,7%)

Tribuna I central (sect. 204, 206): 960 lei (+23%)

Tribuna 0 (zero): 1080 lei (+28,57%)

VIP (sect. 104): 3750 lei (-16,67%)

VIP (sect. 102): 4500 lei (0%)

VIP (sect. 103): 5250 lei (+16,67%)

VIP Experience: 7500 lei (0%)

ADVERTISEMENT

În mod inexplicabil, la sectorul 104 VIP, preţul abonamentelor a scăzut cu 16,67%, la fel cum s-a întâmplat în două zone de la Tribuna I şi Tribuna a II-a. În schimb, locurile populare s-au scumpit cu până la 30%.

Cât au costat preţurile la abonamente în sezoanele precedente

Cea mai mică creştere este înregistrată la Peluza Nord, acolo unde stă galeria Rapidului, cu 20 de lei, 5,5%. În schimb, cei care vor să stea la Tribuna 0, la Tribuna 1 central şi la Tribuna 2 central, trebuie să plătească 30% mai mult în comparaţie cu stagiunea precedentă.

ADVERTISEMENT

Dar să vedem cum au evoluat preţurile abonamentelor de la revenirea Rapidului în SuperLiga, în 2021. Faţă de primul sezon, în majoritatea zonelor, preţul biletelor s-a dublat. E drept, în primul sezon, Rapid nu a jucat pe Giuleşti în sezonul regulat.

Preţurile abonamentelor în sezonul 2023-2024:

Peluza Nord: 360 RON

Peluza Sud: 360 RON

Tribuna a II-a (central): 720 RON

Tribuna a II-a (periferic): 600 RON

Tribuna I (central): 780 RON

Tribuna I (periferic): 600 RON

Tribuna 0: 840 RON

VIP: 4500 RON

VIP Experience: 7500 RON

Family Pack: 540 RON

ADVERTISEMENT

Preţurile abonamentelor în sezonul 2022-2023:

Peluza Nord: 345 lei

Tribuna a II-a (central): 600 lei

Tribuna a II-a (periferic): 500 lei

Tribuna I (central): 700 lei

Tribuna I (periferic): 600 lei

Tribuna 0: 3000 lei

Tribuna VIP: 4500 lei

Preţurile abonamentelor în sezonul 2021-2022:

Peluza Nord: 220 de lei

Tribuna 2: 420 de lei

Tribuna 1: 650 de lei

Rivalele Rapidului au preţuri mai mici la abonamente! Sunt incluse şi meciurile din play-off şi play-out

Suporterii Rapidului scot cel mai mult din buzunar pentru abonamente. Rivalele giuleştenilor au preţuri mai mici la abonamente, chiar dacă sunt incluse meciurile din play-off şi Cupa României. Campioana FCSB este singura dintre granzi care nu are o politică de abonamente.

Preţurile abonamentelor la Universitatea Craiova:

Peluză – 190 de lei

Tribuna a II-a – 380 de lei

Tribuna 1 – 500 de lei

Tribuna VIP – 1000 de lei

Student (peluză) – 95 de lei

Senior (Tribuna a II-a) – 190 de lei

Cei care îşi reînnoiesc abonamentele plătesc preţuri mult mai mici pentru acest sezon, după cum urmează: 135 de lei (peluză), 260 de lei la tribuna a II-a, 325 de lei la tribuna I, 900 de lei la VIP, 68 de lei student şi 130 de lei senior.

Preţurile abonamentelor CFR Cluj:

Peluză – 100 de lei

Tribuna I – 400 de lei

Tribuna II – 350 de lei

VIP – 1500 de lei

Preţurile abonamentelor de la Dinamo:

Peluza Nord, PCH – 348 de lei

Loc DNL, tribună – 348 de lei

Peluza Sud, tribuna – 348 de lei

Tribuna 2 Est, Family – 448 de lei

Tribuna 2 Est – 548 de lei

Tribuna 1 Vest – 948 de lei

Abonaţii de la Rapid nu mai au prioritate la achiziţia de bilete! A apărut Cardul de Rapidist

În trecut, abonaţii Rapidului aveau prioritate la achiziţia tichetelor pentru meci. Începând din sezonul viitor, nu mai au acest beneficiu. A apărut Cardul de Rapidist care costă 100 de lei, valabil un sezon.

Pe baza cardului, fanii vor avea prioritate la achiziţia de bilete şi vor avea un discount de 10% la produsele din magazinul Rapidului. Achiziţia unui abonament nu include şi cardul de suporter care trebuie achitat separat.

Gigi Corsicanu a acuzat şi în sezonul trecut preţurile mari la bilete: “Mult mai mari decât la alte echipe!”

Unul dintre cei mai influenţi suporteri rapidişti, Gigi Corsicanu, a acuzat preţurile biletelor de la Rapid în stagiunea precedentă, spunând că la promovarea echipei în SuperLiga, s-a pus problema preluării peluzei din Giuleşti de către suporteri:

„Totul a fost frumos până a apărut această problemă. Ne-a destabilizat puțin. Sper că se va rezolva. Dacă vă uitați la prețurile de la Rapid, sunt mult mai mari decât cele ale altor echipe. La meciul cu Farul, un bilet în peluză a costat 40 de lei.

Când am avut vorbit cu domnul Angelescu, înainte să vină domnul Șucu, ne-a propus să preluăm peluza și să folosim banii pentru tot ce se face la o galerie. Urma să plătim eventualele amenzi pentru torțe. Noi nu am fost de acord pentru că nu am avut timp să facem o altă ligă și să intrăm în legalitate.

Clubul plătește către această firmă. Am vrut să evităm o greșeală și am preferat ca banii să ajungă în contul clubului. Nimeni nu a pus mâna pe vreun ban de la clubul Rapid. Vă asigur că tot ce am spus este real”, a spus Gigi Corsicanu.

Din informaţiile FANATIK, Dan Şucu se aşteaptă la venituri de 3,5 milioane de euro din ticketing, în comparaţie cu stagiunea precedentă, când Rapidul a încasat 2,7 milioane de euro.

14.047 este capacitatea stadionului Giuleşti

5200 de abonamente a vândut Rapid în stagiunea precedentă