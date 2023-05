Rapid – CFR Cluj, Live stream ora 20:30 în etapa 6 din play-off SuperLiga. Mutu joacă la fel ca în victoria cu FCSB, surprize mari în echipa lui Dan Petrescu

Meciul Rapid – CFR Cluj are loc luni, 1 mai, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei 6 din play-off-ul SuperLigii. Giuleştenii speră din nou la un loc european, fiind la patru puncte de locul 4, Universitatea Craiova. În cazul în care U Cluj va câştiga Cupa României, Rapid, dacă termină pe 4, va da baraj cu o echipă din play-out, pentru că „șepcile roșii” nu au aplicat pentru licenţă europeană. Și pentru campioana CFR Cluj e un meci de „totul sau nimic”, pentru că în cazul unui rezultat negativ își poate lua „adio” de la titlu.

Unde se joacă meciul Rapid – CFR Cluj, în etapa 6 din play-off SuperLiga

Confruntarea Rapid – CFR Cluj se desfăşoară luni, 1 mai, de la ora 20:30, în vulcanul de pe stadionul „Valentin Stănescu” din cartierul Giuleşti, noul şi modernul stadion al Rapidului. De la inaugurare şi până în prezent, acest stadion a fost mereu plin la partidele „alb-vişiniilor”.

Aşa va fi şi acum, adică sold out, la meciul cu CFR Cluj şi o atmosferă absolut senzaţională cum a fost la mecicu FCSB. Ţinând cont că, deşi sunt campionii României de cinci ani încoace, clujenii au foarte puţini suporteri la meciurile din deplasare, stadionul va fi plin cu rapidişti, care vor exercita o presiune formidabilă-.

Cine transmite la TV partida Rapid – CFR Cluj

Partida Rapid – CFR Cluj se joacă luni, 1 mai, de la ora 20:30, pe stadionul „Valentin Stănescu” din Giuleşti, în etapa 6 din play-off-ul SuperLigii. Ea va fi transmisă pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Bucureşti, luni, 1 mai, vremea a fost frumoasă încă din zorii zilei, cu un cer senin şi plin de soare, cum nu prea a mai fost de mult ţo maximă care ajunge la orele amiezii la temperatura de 20 de grade. Şi la ora jocului vor fi în jur de 16-17 grade, o temperatură excelentă. Arbitrul partidei este bucureşteanul Marcel Bîrsan.

Ce absenţe sunt în întâlnirea Rapid – CFR Cluj

nu are probleme de lot la acest meci, dar ar fi putut avea lejer două, ambele în apărare, dacă arbitrul derby-ului cu FCSB, Horaţiu Feşnic, ar fi arătat, aşa cum se cuvenea, două cartonaşe roşii lui Dragoş Grigore şi Onea, pentru faluturi desoebit de dure. Întrebarea este cine va juca la mijloc, croatul Crepulja sau belgianul Emmers.

care pot afecta serios forţa de joc a echipei. Nu vor juca fundaşul central Andrei Burcă (eliminat în semifinala de Cupă de la Sepsi) şi importantul mijlocaş de bandă, Ciprian Deac. Dan Petrescu ezită serios semnarea prelungirii actualului contract şi e posibil să plece în vară.

Cote la pariuri la jocul Rapid – CFR Cluj

Deşi CFR Cluj are absenţe importante, casele de pariuri nu văd Rapidul având prima şansă în această partidă. CFR Cluj este opţiunea lor la o cotă de 2,20, în timp ce gazdele întâlnirii au o cotă foarte ridicată pentru a lua cele 3 puncte, adică 3,60. Şansă dublă „X2” are cotă 1,35, iar şansă dublă „1X” cotă 1,75. Gol marcat al oaspeţilor are cotă 1,35, iar golul Rapidului cotă 1,55.

CFR Cluj este marea favorită la câştigarea partidei, dar istoricul meciurilor de la Bucureşti e departe de acest lucru. De când a revenit în prima divizie, Rapid a câştigat ambele meciuri acasă cu CFR, 2-1 anul trecut şi 2-0 cu doi ani în urmă. Ultima remiză a Clujului la Bucureşti a fost un 1-1 în 2011, iar ultima victorie a ardelenilor este un 4-1 în 2009!