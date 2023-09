Rapid – CFR Cluj, în etapa 10 din SuperLiga. Derby feroviar în Giulești

Meciul Rapid – CFR Cluj are loc luni, 25 septembrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 10-a din SuperLiga, fiind meciul vedetă care de altfel și pune capăt acestei runde. Ambele echipe sunt alături de FCSB și poate Universitatea Craiova, dacă va căpăta constanță, candidatele la titlu din acest sezon, unul special pentru Rapid, care serbează un centenar de la înființarea clubului.

Unde se joacă meciul Rapid – CFR Cluj, în etapa 10 din SuperLiga

Confruntarea Rapid – CFR Cluj, ceea ce ar putea fi numit, parafrazând titlul celebrei cărți a regretatului maestru al presei sportive, Ioan Chirilă, „Glasul roților de tren”, pentru că ambele echipe au aparținut ani de zile celor de la CFR, se desfășoară luni, 25 septembrie, de la ora 21:00, pe stadionul „Superbet Arena” din cartierul Giulești, în etapa a 10-a din SuperLiga.

toate biletele fiind epuizate. Pentru giuleșteni această ipostază este una obișnuită de când au revenit pe stadionul propriu, unul nou, modern. Va fi spectacol pe teren, dar și în tribune, fanii Rapidului promițând o atmosferă de vis, care să poarte echipa spre un rezultat pozitiv.

Cine transmite la TV partida Rapid – CFR Cluj

Partida Rapid – CFR Cluj se joacă luni, 25 septembrie, de la ora 21:00, pe stadionul „Superbet Arena” din București, în etapa a 10-a din SuperLiga. Ea va fi transmisă în direct pe micile crane pe cele trei posturi care au drepturile pentru SuperLigă, Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La București, vremea frumoasă, de vară, deși suntem aproape de finalul primei luni de toamnă, continuă și luni, 25 septembrie. Cerul va fi mai mult senin dar și atunci când soarele va ma intra în nori nu va fi nici un pericol de precipitații. Totuși, maxima zilei nu va depăși 28 de grade la amiază și va ajunge în jur de 23 la ora partidei care a fost încredințată pentru a fi arbitrată lui Adrian Cojocaru din Galați.

Ce absențe sunt în întâlnirea Rapid – CFR Cluj

Fiecare dintre cele două echipe are absenți, câte un jucător accidentat și altul suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. unul titular, celălat intrând pe parcursul meciului aproape etapă de etapă. Titularul este Răzvan Oaidă, accidentat, iar suspendat este estonianul Matijas Kait. Totodată noul venit, atacantul Kevin Soni, încă se află în program de intrare în ritm, iar despre Dragoș Grigore, tras pe linie moartă, se spune că încă nu ar fi în plenitudinea forțelor.

știe că sunt puține șanse ca internaționalul român Cristian Manea să mai apară pe teren până la finalul anului, accidentarea sa, suferită la echipa națională fiind mai serioasă decât s-a crezut. În plus, nu îl are pentru acest meci pe unul dintre mijlocașii de mare travaliu, titular incontestabil, croatul Karlo Muhar.

Cote la pariuri la jocul Rapid – CFR Cluj

Este un meci echilibrat, dar casele de pariuri consideră ca prima șansă la victorie aparține echipei vizitatatoare, pe considerentul că este o echipă mult mai experimentată. CFR Cluj a primit cota de 2,50 pentru a se impune în Giulești, în timp ce gazdele au primit cotă de 3,00. Șansă dublă „X2” are valoare 1,45, iar șansă dublă „1X” ajunge la cota de 1,65. Gol marcat de CFR Cluj are cotă de 1,35, iar gol înscris de Rapid are cotă de 1,50.

La capitolul meciuri directe, situația nu se prezintă deloc favorabil clujenilor. Din 2004 încoace sunt nouă succese giuleștene, patru meciuri egale și doar două succese ale ardelenilor, ultimul datând tocmai din 2009. De la revenirea Rapidului în prima divizie, trei meciuri s-au încheiat cu succesul gazdelor și unul cu egal, în ultima partidă fiind 3-1 pentru Rapid, cu o dublă a lui Dugandzic, între timp croatul plecând în Arabia Saudită, la Al Tai.