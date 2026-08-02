Rapid – CFR Cluj, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 3. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

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Rapid și CFR Cluj se întâlnesc duminică, de la ora 21:30, în derby-ul etapei a 3-a din SuperLiga. Meciul de pe Giulești este unul dintre cele mai așteptate ale începutului de sezon, punând față în față actuala și fosta echipă a lui Daniel Pancu (48 de ani). Confruntarea ”feroviară” este transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Rapid – CFR Cluj în etapa 3 din SuperLiga României

În meciul din Giulești, în afară de ambiția uriașă a lui Pancu de a-și lua revanșa în fața fostei sale echipe, Rapid vrea să demonstreze că cele două puncte pierdute în prelungiri la Botoșani au fost rodul unui accident. De cealaltă parte, ardelenii vin în Capitală cu un moral excelent, după 5-0 cu FC Voluntari în SuperLiga și 3-0 cu Alashkert în Conference League.

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Superliga Rapid 2026-08-02T18:30:00Z CFR Cluj

Clasament SuperLiga etapa 3, înainte și după Rapid – CFR Cluj

se află pe locul 6 al clasamentului. Formația alb-vișinie face parte dintr-un grup compact de trei echipe care încă nu au cunoscut gustul eșecului în primele etape: FCSB (6 puncte) și Oțelul (4 puncte). De cealaltă parte, CFR Cluj este în spatele Rapidului, pe locul 8. Echipa din Gruia a pierdut cu Oțelul (1-2), însă și-a revenit cu Voluntari (5-0). Grație golaverajului, elevii lui Antonio Folha (55 de ani) stau destul de bine, după startul ezitant de sezon.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Univ. Craiova 3 2 0 1 9-5 6 2 ▲ FCSB 2 2 0 0 4-0 6 3 ▲ FC Argeș 3 2 0 1 2-2 6 4 Oțelul 3 1 2 0 5-4 5 5 ▲ Dinamo 3 1 1 1 6-3 4 6 ▲ Rapid 2 1 1 0 2-1 4 7 ▲ FC Voluntari 3 1 1 1 3-7 4 8 ▲ CFR Cluj 2 1 0 1 6-2 3 9 ▼ Corvinul 2 1 0 1 3-2 3 10 ▲ Farul 2 1 0 1 3-2 3 11 ▼ U Cluj 2 1 0 1 2-2 3 12 ▲ Sepsi OSK 2 1 0 1 1-1 3 13 ▼ Petrolul 3 1 0 2 1-5 3 14 ▼ FC Botoşani 2 0 2 0 3-3 2 15 ▲ UTA 3 0 1 2 2-7 1 16 ▼ Csikszereda 3 0 0 3 0-6 0

Statistici OPTA pentru pariuri la Rapid – CFR Cluj: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Toate informațiile importante privind desfășurarea derby-ului Rapid – CFR Cluj sunt pe FANATIK. De la începutul sezonului 2026 – 2027 din SuperLiga, toate partidele beneficiază de suportul datelor OPTA. La meciul din Giulești, ca de altfel la toate partidele din acest sezon, primiți date în timp real despre fiecare fotbalist: câte șuturi a tras pe (ȘP) și spre poartă (Ș), dacă a încasat vreun cartonaș galben (CG), cartonaș roșu (CR) câte faulturi a comis (FC) și de câte ori a fost faultat (FP).

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Fanii pot vedea și cum se descurcă atacanții în acest super meci din Capitală. Ei pot vedea dacă oamenii lui Pancu și Folha au marcat (G), dacă au dat o pasă de gol (A), dacă au obținut un corner (CO) sau dacă au fost prinși în poziție de ofsaid (OF). Nu sunt uitați nici portarii. Statistica vine cu date, în fiecare minut, despre numărul de parade reușite pe parcursul jocului (PAR). Aceste informații sunt foarte prețioase pentru pariori. Toate casele de pariuri oferă cote pe fel și fel de statistici, pe șuturi pe / spre poartă, pe cornere, pe cartonașe galbene sau pe cartonașe roșii.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Rapid – CFR Cluj LIVE VIDEO comentariul în timp real

Cu siguranță, . Mai jos, grație comentariului în timp real, nu ratați nicio fază din Rapid – CFR Cluj. Desfășurarea meciului live text vine fază cu fază, detaliat și cu cele mai importante momente evidențiate: ocazii, goluri, schimbări, accidentări etc.

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Echipele de start și schimbări la Rapid – CFR Cluj

Echipele de start de la derby-ul Rapid – CFR Cluj, din etapa 3 de SuperLiga sunt mai jos. Toate informațiile se actualizează automat, în timp real. În paralele cu echipele de start, puteți urmări sistemul de joc (apare în dreptul numelui fiecărei formații), lista rezervelor disponibile, marcatorii, dar și schimbările efectuate de cei doi antrenori pe parcursul jocului.

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Rapid – CFR Cluj

După meciurile bune din acest start de sezon, Rapid pleacă favorită în meciul cu CFR Cluj. Propriul stadion va reprezenta, cu siguranță, un imbold pentru elevii lui Pancu, cei care au o cotă, la Superbet, de 2,10 pentru succes. CFR Cluj vine oarecum obosită în Giulești, după meciul cu Alashkert, și primește o cotă de 3,75.