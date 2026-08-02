Rapid – CFR Cluj, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 3. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

Rapid și CFR Cluj se întâlnesc duminică, de la ora 21:30, în derby-ul etapei a 3-a din SuperLiga. Meciul de pe Giulești este unul dintre cele mai așteptate ale începutului de sezon, punând față în față actuala și fosta echipă a lui Daniel Pancu (48 de ani). Confruntarea ”feroviară” este transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
În meciul din Giulești, în afară de ambiția uriașă a lui Pancu de a-și lua revanșa în fața fostei sale echipe, Rapid vrea să demonstreze că cele două puncte pierdute în prelungiri la Botoșani au fost rodul unui accident. De cealaltă parte, ardelenii vin în Capitală cu un moral excelent, după 5-0 cu FC Voluntari în SuperLiga și 3-0 cu Alashkert în Conference League.
Înaintea jocului din Giulești, Rapidul se află pe locul 6 al clasamentului. Formația alb-vișinie face parte dintr-un grup compact de trei echipe care încă nu au cunoscut gustul eșecului în primele etape: FCSB (6 puncte) și Oțelul (4 puncte). De cealaltă parte, CFR Cluj este în spatele Rapidului, pe locul 8. Echipa din Gruia a pierdut cu Oțelul (1-2), însă și-a revenit cu Voluntari (5-0). Grație golaverajului, elevii lui Antonio Folha (55 de ani) stau destul de bine, după startul ezitant de sezon.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1
|Univ. Craiova
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|2▲
|FCSB
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|3▲
|FC Argeș
|3
|2
|0
|1
|2-2
|6
|4
|Oțelul
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|5▲
|Dinamo
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|6▲
|Rapid
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|7▲
|FC Voluntari
|3
|1
|1
|1
|3-7
|4
|8▲
|CFR Cluj
|2
|1
|0
|1
|6-2
|3
|9▼
|Corvinul
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|10▲
|Farul
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|11▼
|U Cluj
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|12▲
|Sepsi OSK
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|13▼
|Petrolul
|3
|1
|0
|2
|1-5
|3
|14▼
|FC Botoşani
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|15▲
|UTA
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|16▼
|Csikszereda
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
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Statisticile nu sunt disponibile.
Cu siguranță, meciul din Giulești va aduce multe evenimente importante. Mai jos, grație comentariului în timp real, nu ratați nicio fază din Rapid – CFR Cluj. Desfășurarea meciului live text vine fază cu fază, detaliat și cu cele mai importante momente evidențiate: ocazii, goluri, schimbări, accidentări etc.
Nu există comentarii disponibile.
Echipele de start de la derby-ul Rapid – CFR Cluj, din etapa 3 de SuperLiga sunt mai jos. Toate informațiile se actualizează automat, în timp real. În paralele cu echipele de start, puteți urmări sistemul de joc (apare în dreptul numelui fiecărei formații), lista rezervelor disponibile, marcatorii, dar și schimbările efectuate de cei doi antrenori pe parcursul jocului.
Formațiile nu sunt disponibile încă.
După meciurile bune din acest start de sezon, Rapid pleacă favorită în meciul cu CFR Cluj. Propriul stadion va reprezenta, cu siguranță, un imbold pentru elevii lui Pancu, cei care au o cotă, la Superbet, de 2,10 pentru succes. CFR Cluj vine oarecum obosită în Giulești, după meciul cu Alashkert, și primește o cotă de 3,75.