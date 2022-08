Rapid contestă victoria Petrolului: „Anti-fotbal! S-ar fi apărat 3 zile”. Mutu, despre gafa lui Moldovan: „E cel mai bun din țară!”

22 de ani au așteptat fanii Petrolului prima victoria a favoriților în „Primvs Derby”. în cel mai tare meci ale etapei a 5-a din SuperLiga. Alb-vișiniii consideră că rezultatul este unul total nedrept.

Învinsă de Petrolul, Rapid atacă strategia ploieștenilor: „Ce să atacăm pe un teren impracticabil de Liga 1?”

Meciul de pe „Ilie Oană” a fost decis de faza din minutul 23. Gicu Grozav a șutat cu piciorul drept, la firul ierbii, din colțul stâng al suprafeței de pedeapsă, iar mingea a fost scăpată în plasă de Horațiu Moldovan. Antrenorul și coechipierii au sărit în apărarea goalkeeperului și au dat vina pe tactica aplicată de gazde.

ADVERTISEMENT

„Toată echipa e în spatele lui Horațiu, cu sfaff-ul, cu suporterii, cu toți. Se întâmplă, i-a sărit mingea. Acum uităm de câte ori a fost cel mai bun jucător?

Ce să zic? Înfrângere meritată, s-au apărat 90 de minute. Dacă jucam 3 zile, se apărau 3 zile. Nu că m-a deranjat, dar am pierdut când ei au avut jumătate de ocazie

ADVERTISEMENT

Nu ne-au surprins cu nimic, ne-am surprins noi înșine, că nu am dat gol. Am încercat 90 de minute să dăm gol, să atacăm, pe un teren de Liga 1 impracticabil. Dar așa suntem noi în Liga 1, avem suporteri, dar nu avem teren.

O atmosferă frumoasă, se știa că așa va fi, e cel mai vechi derby al României și ați văzut cât de fericiți au fost suporterii Petrolului. Trebuia să fim mai agresivi la finalizare și să înscriem. Încercăm să abordăm la victorie toate meciurile până la final”, a declarat Cristi Săpunaru.

ADVERTISEMENT

Căpitanul Rapidului a fost susținut și de Alex Ioniță II, care a intrat pe teren în minutul 55 și a avut una dintre puținele ocazii de egalare ale Rapidului. Echipa lui Adrian Mutu a avut o posesie de 65%, în timp ce „lupii” galbeni au marcat la singurul lor șut expediat pe spațiul porții.

„Ne doream mult să câștigăm. E un derby de tradiție. Voiam să ne facem suporterii fericiți, dar nu s-a putut. Au marcat norcos în prima repriza, apoi au făcut anti-fotbal. Ne pare rău că n-am reușit ss marcăm”, a spus Alexandru Ioniță.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu, vehement la adresa Petrolului: „La echipe de genul acesta, scopul scuză mijloacele”

A fost a doua înfrângere suferită de Rapid în SuperLiga, după cea din runda inaugurală, . Giuleștenii rămân deocamdată pe locul 2, cu nouă puncte, obținute din victoriile cu FCSB (2-0), Universitatea Craiova (1-0) și FC Argeș (2-1).

ADVERTISEMENT

„Am văzut toţi ce s-a întâmplat, nu are rost să mai spun eu, dar se întâmplă şi la case mai mari, Moldo rămâne cel mai bun din ţară, a fost o greşeală care i se poate întâmpla oricărui portar.

Cred că aţi văzut toţi cum a decurs repriza a doua, cred că am fost agresivi, am dominat tot meciul, am avut ocazii, a lipsit foarte puţin… o echipă care se apară în 10 în faţa careului.

La echipe de genul acesta, scopul scuză mijloacele. Atmosferă de derby, atmosferă frumoasă, mulţumim suporterilor că au fost alături de noi.

E o înfrângere, trebuie sa ne gândim că pe viitor vor juca multe echipe aşa cu noi. Sunt doi jucători diferiţi (n.r. – Ioniţă şi Ciobanu), strategia era ca în repriza a doua, când spaţiile se măresc, atunci Alex poate face diferenţa.

Luând acel gol, s-a întâmplat invers, s-au retras, nu au mai jucat fotbal şi atunci a mers mai greu. Rămânem cu o prestaţie solidă, dar fără puncte, nu îmi convine, da nu am ce să fac.

Papeau este un jucător important, la fel ca ceilalţi, important e cât joacă, să o facă bine. Trebuie să învăţăm din această înfrângere”, a declarat Adrian Mutu.