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Mă număr printre cei care consideră că insuccesul sportiv al Rapidului din ultimii ani este doar o consecință a celui adminstrativ. , într-o formă mai sofisticată și mai filosofică, prin repetata invocare a trecutului. Fără să abdic de la această teorie, mă întreb totuși dacă aceasta este singura cauză.

SuperLiga – departe de Europa, Rapid – mediocru în SuperLiga. Cum și cât alergăm?

Discutăm despre module de joc, tranziții și tactică, dar ce-ar fi să ne întoarcem la esența sportului – alergarea? și, plecând de la situația Rapidului, încerc să ofer context și detalii. Materialul arată că Petrolul aleargă cel mai mult în SuperLiga – 97,1 km/meci. Rapid este, în acest clasament, pe locul 11, cu 89,5 km alergați pe meci.

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Champions League, competiția spre care ne uităm cu jind, ne spune că dincolo de calitatea fotbalistică, pentru a ajunge acolo trebuie să alergi. Să alergi mult! Statistica kilometrilor alergați în sezonul 2025-2026, arată că într-un meci din faza ligii UCL trebuie să alergi între 112,1 km (Pafos) și 130,1 km (Bodo Glimt). Evident, un outsider care nu poate controla mingea cu adversari de valoare, trebuie să compenseze prin efort fizic.

Bodo Glimt cu ai săi 130 de kilometri este un excelent exemplu, dar și o excepție. PSG și Arsenal, finalistele competiției, au alergat și ele spre 120 kilometri pe meci (118,3 și respectiv 119,7), demonstrând că la un astfel de nivel calitatea individuală trebuie obligatoriu dublată de efort. În condițiile în care vorbim despre două echipe care iubesc mingea, jocul lor fiind bazat pe posesie.

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Posesie vs alergare

Hai să vedem cum se transpune această logică în SuperLiga. Conform Sofascore, echipele care impresionează prin joc și ocupă primele două poziții ale clasamentului, conduc (deloc surprinzător, nu-i așa?) și în clasamentul posesiei, cu peste 58%. Rapid se află în acest clasament pe locul 7, cu 50.53%.

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Loc Echipă Posesie medie 1 Universitatea Craiova 58,27% 2 Dinamo București 58,20% 3 FCSB 57,27% 4 U. Cluj 54,13% 5 Oțelul Galați 53,07% 6 FC Botoșani 52,80% 7 Rapid București 50,53% 8 Farul Constanța 48,47% 9 Corvinul 48,33% 10 Sepsi OSK 48,13% 11 UTA Arad 47,73% 12 Petrolul Ploiești 46,13% 13 FC Voluntari 45,40% 14 CFR Cluj 45,20% 15 Argeș Pitești 45,13% 16 Csíkszereda 41,20%

În clasamentul kilometrilor alergați, Universitatea Craiova este pe locul 2, cu 95,2 km/meci, Dinamo este pe 7, cu 91,8 km/meci, iar Rapid pe 11, cu 89,5 km/meci. Așadar, Craiova și Dinamo nu doar țin mingea mai mult, dar și aleargă mai mult. La nivel individual, există doar 7 fotbaliști din SuperLiga care în primele 15 etape au alergat cel puțin 11 kilometri pe meci – Balaure (11.7 km), Bubanja (11.6 km), Nicolae Păun (11.5 km), Teles (11.3 km), Pedro Pinho, Raul Cîmpean și Mario Ioniță (11km).

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Iată de ce Bubanja sare în ochi prin volumul de joc. Avem însă și explicația (sau măcar una dintre ele) incapacității fotbalistului român de a performa în campionate aflate peste nivelul SuperLigii. O barieră importantă este cea fizică.

Kilometri alergați, performanță individuală, SuperLiga, sezon 2026-2027. Sursa sofascore.com

În ceea ce privește fotbaliștii Rapidului, doar 6 aleargă în medie pste 10 km pe meci (conform Sofascore): Bubanja, Doumbia, Grameni, Vulturar, Moruțan și Sălceanu. Dintre aceștia, Sălceanu nu (mai) face parte de facto din lotul Rapidului, iar Doumbia, în ciuda așteptărilor create prin prezentarea laudativă, nu s-a impus între primii 15 jucători ai turului. Și, din păcate, având în vedere faptul că suntem totuși la fotbal, Bubanja și Doumbia impresionează mai ales prin calitățile atletice și mai puțin prin conexiunea lor cu balonul.

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Eficiența în dueluri

Surpinzătoare prezența lui Moruțan în top, nu-i așa? Iată, senzațiile ne pot înșela uneori; Moruțan aleargă peste media lotului rapidist, deși impresia din tribună poate fi alta. E una dintre explicațiile pentru care, atunci când joacă 90 de minute, lasă impresia că e sleit de energie. Dar prezența să în top m-a determinat să caut și statistica duelurilor din SuperLiga după aceste 15 etape. Pentru că în cazul lui Moruțan nu doar modul în care termină meciul contribuie la subestimarea implicării sale fizice, ci și ușurința cu care pierde duelurile corp la corp.

Iar la acest capitol, avem din nou o surpriză. Tot conform statisticii sofascore, Rapid stă bine la capitolul duelurilor aeriene câștigate (locul 3, cu 53.78%, pe primele două locuri fiind, deloc neașteptat, Craiova și Dinamo), dar ocupă doar poziția 14 după criteriul duelurilor la sol câștigate. Desigur, duelurile sunt de două tipuri: ofensive și defensive. Procentul duelurilor aeriene este crescut prin contribuția fundașilor centrali, capitol la care Rapid stă bine. Dar în cazul duelurilor la sol, avem interacțiuni de toate tipurile, nu doar atacant-fundaș. Așadar, aici se vede potența fizică a jucătorilor care evoluează de la mijloc în sus.

Loc Echipă – dueluri la sol Procent Câștigate / total 1 Oțelul Galați 51,89% 509 / 981 2 Petrolul Ploiești 51,81% 501 / 967 3 FC Voluntari 51,76% 515 / 995 4 CFR Cluj 51,48% 504 / 979 5 Universitatea Craiova 51,42% 507 / 986 6 FCSB 51,26% 529 / 1.032 7 U. Cluj 50,70% 507 / 1.000 8 FC Botoșani 50,18% 550 / 1.096 9 Farul Constanța 49,95% 481 / 963 10 UTA Arad 49,86% 528 / 1.059 11 Dinamo București 49,83% 435 / 873 12 Sepsi OSK 48,61% 456 / 938 13 Argeș Pitești 48,48% 461 / 951 14 Rapid București 47,98% 464 / 967 15 Corvinul 47,85% 478 / 999 16 Csíkszereda 46,77% 463 / 990

Cifrele spun întotdeauna adevărul

Așadar, cu o posesie în afara locurilor de play-off (locul 7 după acest criteriu), Rapid aleargă submediocru (locul 11 în campionat după kilometrii alergați) într-o ligă aflată departe de nivelul European la acest capitol. În plus, Rapid ocupă locul 14 după criteriul duelurilor la sol câștigate. Și totuși, la jumătatea sezonului regular se află pe locul 3.

Craiova și Dinamo, echipele aflate în clasament deasupra Rapidului și cu care Rapid este (teoretic cel puțin) în luptă directă, se regăsesc pe primele două locuri în clasamentul posesiei, aleargă mai mult ca Rapid, sunt mai eficiente în duelurile la sol decât Rapid, ba chiar se situează peste Rapid și la capitolul la care vișiniii stau cel mai bine – eficiența duelurilor aeriene (primele doua locuri). Oare dacă am alerga la nivelul lor și am câștiga dueluri la nivelul lor, jocul nu ar arăta altfel? Poate și mingea ar sta mai mult la noi.

Petrolul, revelația sezonului, se află pe locul 12 la posesie, dar e lider în clasamentul kilometrilor alergați, e imediat sub Rapid (locul 4) la eficiența duelurilor aeriene și pe locul 2 în clasamentul eficienței duelurilor la sol. Cifrele nu spun niciodată toată povestea, dar au acest dar minunat de a contrazice sau confirma senzații.

Într-o intervenție recentă, Daniel Pancu, referindu-se la viitor, avea următoarea evaluare: “Eu spun că jucând așa în continuare, fiind inconstanți, noi nu putem să ajungem în primele trei. Nu avem cum.”

Concluzia e corectă, dar cauzele nu sunt probabil doar spirituale și ezoterice, întrucât condiția fizică se obține la antrenament, iar potența fizică este în ziua de azi o caracteristică măsurabilă și cunoscută în momentul ofertării unui jucător. Rapid, în lumina cifrelor, se prezintă ca o echipă poziționată în clasament peste nivelul jocului prestat, mai degrabă prin valoarea individuală a jucătorilor. Paradox care (Pancu are dreptate, chiar sezonul trecut a demonstrat asta) nu rezistă sub testul unei competiții de 40 de etape, cu sezon regulat și play-off.

Doar că, la fel ca-n viață, pentru a rezolva o problemă trebuie să identifici corect cauzele și să le tratezi pe fiecare în parte. Antrenorul nu poate rezolva problemele cronice ale unui club, dar cu siguranță poate avea o contribuție la numărul kilometrilor alergați, la posesie, sau la capacitatea jucătorilor de a-și câștiga duelurile.